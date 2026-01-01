Cor 20:30 Il Tennis Club Alghero si presenta Ieri sera, la club house del Tc Alghero ha ospitato la presentazione ufficiale delle squadre che rappresenteranno il circolo nei campionati regionali di Serie C e D4 maschili e femminili e nei campionati giovanili Under 12, 13, 14 e16



ALGHERO - Al tavolo dei relatori, il presidente del Tc Alghero Fabio Fois, il direttore Marco Lelli e il maestro Gino Asara, che hanno illustrato il momento del club insieme ai membri del Direttivo, alla presenza degli atleti, dei soci e dei genitori dei giovani tennisti algheresi.



Il presidente Fois ha introdotto la serata ringraziando le famiglie, elemento fondamentale nel sostegno al percorso sportivo dei giovani. A quindi chiesto ancora un po’ di pazienza per i piccoli disagi dovuti ai lavori di miglioramento e ampliamento delle strutture, rallentati anche dalle condizioni meteo, ma fondamentali per la crescita della struttura.



Dopo la presentazione degli atleti delle singole squadre, la serata è proseguita con la premiazione degli Assoluti disputati nei mesi scorsi e riservati ai soci del Tc Alghero. Insomma, un perfetto momento di condivisione che ha dato ufficialmente il via a una nuova stagione all'insegna dello sport, della passione e della comunità.



Ecco le squadre del Tc Alghero

Serie C maschile: Michele Fois, Nicolò Serra, Luca Fasciani, Cristiano Monte, Tommaso Nurra, Luca Caminiti, Fabiano Fois, Giovanni Matteo Sanna, Francesco Marras, Gabriele Marras, Lorenzo Marras.

Serie C femminile: Arina Vasilescu, Eva Zaboltnaya, Giulia Mura, Alessandra Ogno, Floriana Monti, Barbara Galletto, Serena Cimino, Chiara Lovotti, Ariel Contini.

Serie D4 maschile: Antonio Soggiu, Andrea Piras, Stefano Mura, Piki Trova.

Under 16 femminile: Serena Cimino, Chiara Lovotti, Ariel Contini, Rachele Speziga.

Under 14 maschile A: Francesco Marras, Antonio Soggiu, Andrea Piras.

Under 14 maschile B: Davide Idini, Francesco Muti.

Under 12 maschile: Alessio Sghirru, Francesco Cuccureddu, Federico Demartis, Daniele Brancati,

Under 12 femminile: Greta Simbula, Sofia Baduena.