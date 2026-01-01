S.A. 17:00 A maggio le feste di San Joan e Correllengua A maggio ritornano le celebrazioni di Sant Joan de la Porta Llatina, quest’anno accompagnate dal Correllengua Agermanat 2026. La manifestazione, che partirà da Prada, Catalogna Nord, il 19 aprile, con la Fiamma della lingua catalana, attraverserà la Catalogna, il Paese Valenciano e le Isole Baleari, per arrivare infine ad Alghero martedì 5 maggio



ALGHERO - A maggio ritornano le celebrazioni di Sant Joan de la Porta Llatina, quest’anno accompagnate dal Correllengua Agermanat 2026. Plataforma per la Llengua e Obra Cultural de l’Alguer celebreranno la festa di Sant Joan de la Porta Llatina. Giunta alla quinta edizione moderna (considerandole tutte, più di 430 edizioni) ricorda l’epica vittoria degli algheresi contro le truppe del visconte di Narbona, la notte tra il 5 e il 6 di maggio del 1412. Quest’anno alle tradizionali celebrazioni, si aggiungeranno le attività della manifestazione Correllengua Agermanat, per la prima volta ad Alghero. Il Correllengua Agermanat 2026 è un’iniziativa culturale e sportiva senza scopo di lucro. La manifestazione, che partirà da Prada, Catalogna Nord, il 19 aprile, con la Fiamma della lingua catalana, attraverserà la Catalogna, il Paese Valenciano e le Isole Baleari, per arrivare infine ad Alghero martedì 5 maggio. Si tratta di una corsa simbolica, non competitiva, organizzata per promuovere l’uso della lingua catalana e l’unione tra i paesi catalani.



Il 5 maggio 2026 alle ore 17 partirà da piazza del Teatro una sfilata per le vie della città con l’obiettivo di annunciare la festa, ad opera dei Tomborins Sant Joan de la Porta Llatina de l’Alguer e le gralles della Colla Castellera Los Mataresos. Tomborins e grallers debutteranno per l’occasione. Il progetto Tomborins nasce l’anno 2025, grazie alla Plataforma per la Llengua, ed ha l’ambizione di coniugare l’aspetto ludico dell’insegnamento del tamburo tradizionale con l’apprendimento dell’algherese. Tra le finalità, la partecipazione ad un progetto di ricerca e ricostruzione degli elementi delle festività del passato emerse dai documenti d’archivio. La cercavila arriverà allo Scalo Tarantiello alle 17.30, dove, sulle note della canzone Amb el cor, verrà accolta la Flama de la Llengua. La registrazione dell’inno del Correllengua Agermanat ha visto la partecipazione di molti artisti di lingua catalana, tra i quali Franca Masu. Per l’occasione la fiamma sarà imbarcata sulla spagnoletta a vela latina Giovanna D’Arco di Giovanni Delrio.



A questo punto inizierà ufficialmente il Correllengua Agermanat, con la Flama che giungerà di mano in mano al Monument a la Unitat de la Llengua. La fiamma sarà quindi consegnata al Sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto. A seguire la lettura del manifesto unitario, a cura di alcuni attivisti della lingua catalana Alla manifestazione saranno invitate tutte le scuole, le associazioni linguistiche e sportive della città. L’arrivo del Correllengua Agermanat ad Alghero è stato curato dal gruppo di lavoro locale, formato da Aurora Bassu, Irene Coghene, Oriol Cuerva, Anna Rita Manunta, Mauro Mulas, Gerard Navarro e Carlo Sechi, che si sono coordinati con Pau Emili Muñoz Canyelles dell’organizzazione centrale. Sant Joan de la Porta Llatina e Correllengua, due feste complementari. Da un lato, una comunità che celebra una storica vittoria evocando la genesi della propria identità, dall’altro, la somma delle comunità con le quali è condivisa la lingua catalana. Alghero ed i Països Catalans teorizzati dal valenciano Joan Fuster.



Così quest’anno, dopo il Correllengua Agermanat, inizieranno ufficialmente le celebrazioni della V edizione moderna di Sant Joan de la Porta Llatina, che conta con la direzione artistica di Claudio Gabriel Sanna e Dario Pinna, e coordinata da Mauro Mulas. Alle 18.30 dal Monument a la Unitat de la Llengua partirà la processione con l’esecuzione tradizionale delle Cobles de la Conquista dels Francesos, accompagnate dal Coro Logudoro de Usini (dir. Dario Pinna), con le voci soliste di Claudio Gabriel Sanna, Franca Masu ed Ester Formosa. Agli strumenti: Claudio Gabriel Sanna (chitarra-liuto), Paolo Zuddas & Tomborins Sant Joan de la Porta Llatina con la direzione di Paolo Zuddas, Dario Pinna, Riccardo Cherchi (viole) e Nico Casu (tromba). Parteciperanno alla processione anche i Cavalls Cotoners della Piccola Compagnia di Alghero e la Colla Castellera Los Mataresos de l’Alguer.



Alle 19 la processione arriverà alla chiesa di San Michele dove si terrà la cerimonia di rinnovo del voto che si aprirà con un atto di fraternità, a rappresentare le città di Alghero, Sassari e Oristano, sono stati invitati i sindaci Raimondo Cacciotto, Giuseppe Mascia e Massimiliano Sanna. La cerimonia prevede l’esecuzione del canto Tristes Erant Apostoli, interpretata dal Coro Logudoro di Usini, la lettura delle Crides de Sant Joan da parte del banditore Mauro Mulas e, per concludere, le Cobles de la Conquista dels Francesos, interpretate da Claudio Gabriel Sanna, Ester Formosa e Franca Masu. I testi delle Crides de Sant Joan e delle Cobles de la Conquista dels Francesos sono conservati nel Llibre de les cerimònies dell’Arxiu Històric del Municipi de l'Alguer. Le celebrazioni si chiuderanno con un’esibizione della Colla Castellera Los Mataresos de l’Alguer in piazza Ginnasio.



Mercoledì 6 maggio seguiranno le attività di Sant Joan de la Porta Llatina presso la Biblioteca catalana, con la presentazione dei libri Nació i Estat e Paraules de President di Josep Vicenç Mestre Nogué, che si terrà alla Biblioteca Catalana de l’Alguer. Dialogherà con l’autore Quim Torra, presidente emerito della Generalitat de Catalunya. Seguirà un dialogo tra il presidente Torra e Pere Lluís Alvau, presentato da Carlo Sechi, direttore dell’Obra Cultural de l’Alguer. Alle 21h al ristorante Poco Loco, appuntamento con il RockAlguer del CantAlguer: Arbre del Peix (vincitori del CantAlguer 2022) e Lo Maquini (vincitori del CantAlguer 2025) in concerto, ingresso libero. Giovedì 7 maggio, la Biblioteca catalana ospiterà la presentazione del libro La llengua de la nostàlgia. Els imaginaris sociolingüístics de l’Alguer, di Ivan Solivellas, che dialogherà con Mauro Mulas, delegato di Plataforma per la Llengua ad Alghero. Sant Joan de la Porta Llatina è una manifestazione organizzata da Plataforma per la Llengua e Obra Cultural de l’Alguer, e riceve il patrocinio del Comune di Alghero, della Fondazione Alghero e dell’Ufficio di Alghero della Delegazione della Generalitat de Catalunya in Italia. Gli organizzatori ringraziano i collaboratori e la Diocesi Alghero-Bosa per l’uso della chiesa di San Michele.