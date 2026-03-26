Cor 10:54 Sassari Calcio Latte Dolce vince ad Anzio Vittoria di capitale importanza per il Sassari Calcio Latte Dolce, che batte 1-0 l’Anzio e sale a 37 punti in classifica. Nel prossimo turno, in programma giovedì, i ragazzi di mister Fini giocheranno contro la Nocerina, prima della breve pausa per le vacanze pasquali



SASSARI - Parte meglio l’Anzio che si fa vedere in avanti prima al 7’ con Laribi con un tiro centrale e poi al 12’ con Di Lelio, che però non sorprendono un attento Salvato. Al 18’ arriva il primo acuto dei biancocelesti: cross di Bouabre, Dalla Valle anticipa Loru e la difesa dell’Anzio libera. Il match si infiamma alla mezz’ora e Laribi ci prova con il mancino, ma Piredda devia in corner; sul ribaltamento Loru è Loru a impegnare Stancampiano con un tiro centrale. Al 36’ dalla sinistra Loru trova Mayr: l’ex Altamura con l’esterno prova a sorprendere Stancamiano, che devia la palla di quel tanto che basta salvando il risultato. All’intervallo è 0-0.



Al ritorno dagli spogliatoi il Sassari Calcio Latte Dolce va subito a un passo dal vantaggio con Loru con una conclusione che termina di poco a lato. Due minuti più tardi arriva la svolta della partita: Dalla Valle, già ammonito, commette fallo su Tesio e l’arbitro estrae il rosso. I sassaresi sfruttano subito l’inferiorità numerica: scatto di Bouabre, assist per Tokić e da due passi l’ex Budoni regala il vantaggio ai sassaresi (1-0 al 57’).



L’Anzio non si fa sorprendere e al 59’ Pinna salva il risultato sulla conclusione a botta sicura di Laribi. A venti minuti dalla fine Ruggiu va a un passo dal gol, poi sulla ripartenza è Mancini a creare apprensione alla difesa biancoceleste. I sassaresi riescono a difendersi e al 92’ Tesio tenta l’eurogol da centrocampo, ma il tiro sfiora solamente il palo e la partita si conclude con la vittoria del Sassari Calcio Latte Dolce per 1-0.