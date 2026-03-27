Cor 16:56 Parco Tepilora: Caria nuovo direttore Alessandro Caria, 44 anni, è stato nominato dal presidente del Parco, Martino Sanna, dopo aver sentito l’Assemblea dell’Ente che si è espressa favorevolmente e in modo unanime



BITTI - Il Parco naturale regionale di Tepilora ha un nuovo direttore: Alessandro Caria, 44 anni, è stato nominato dal presidente del Parco, Martino Sanna, dopo aver sentito l’Assemblea dell’Ente che si è espressa favorevolmente e in modo unanime. Caria, che prende il posto di Marianna Mossa trasferita al Parco di Molentargius, coordinerà le attività di Tepilora e della Riserva della Biosfera MaB Unesco di Tepilora, Rio Posada e Montalbo per i prossimi cinque anni.



Laureato in Scienze Politiche all’Università di Cagliari, Caria lascia la direzione del GAL Nuorese Baronia dove, in un lungo percorso professionale, ha maturato competenze nell’ambito dello sviluppo locale e della gestione delle politiche territoriali, con una consolidata esperienza nella programmazione, attuazione e gestione di interventi finanziati con fondi comunitari. Si è formato quindi nella progettazione territoriale e nell’animazione dello sviluppo rurale, collaborando con diversi soggetti istituzionali su iniziative legate alla pianificazione strategica e alla valorizzazione delle risorse locali.



Il presidente. «Nel dare il benvenuto al direttore Alessandro Caria, con cui costruiremo una collaborazione attenta alle esigenze dei territori e delle comunità del Parco, ci tengo a ringraziare Marianna Mossa che per cinque anni ha lavorato affinché la nostra area protetta raggiungesse livelli organizzativi, di efficienza e visibilità davvero straordinari”. Lo ha detto il presidente Martino Sanna che ha aggiunto: “Per il futuro ci attendono sfide importanti e con le esperienze e le capacità del nuovo direttore sono certo riusciremo ad affrontarle con la dovuta attenzione e una competenza che, negli anni, anche le strutture del Parco hanno saputo dimostrare».



Il direttore. «Il Parco di Tepilora rappresenta un modello di equilibrio tra tutela ambientale e sviluppo territoriale. La sfida sarà rafforzarne il ruolo come piattaforma di progettazione e innovazione, capace di attrarre risorse e generare opportunità. Metterò a disposizione l’esperienza maturata nella gestione di programmi complessi e nell’utilizzo delle risorse pubbliche per costruire percorsi di sviluppo sostenibile, condivisi con il territorio e orientati ai risultati». Così Alessandro Caria che ha precisato: «Assumo l’incarico con grande senso di responsabilità e con un forte legame personale con questo territorio, nel quale ho scelto consapevolmente di costruire il mio percorso professionale. Qui ho maturato le esperienze, lavorando a stretto contatto con comunità, istituzioni e imprese e contribuendo alla gestione di risorse pubbliche orientate allo sviluppo».



Il Parco. Il Parco naturale regionale di Tepilora, istituito nell’ottobre 2014, si trova nel nord est della Sardegna tra i comuni di Bitti, Lodè, Torpè e Posada. Quasi 8000 ettari di foreste incontaminate, sentieri e corsi d'acqua che dalle montagne della Barbagia settentrionale raggiungono le zone umide della costa e il litorale dell’alta Baronia. Vero anello di congiunzione tra questi territori è il corso del Rio Posada e dei suoi affluenti.