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Cor 11:24
Alghero: Furgoni rubati e munizioni
Denunciato un uomo ritenuto responsabile dei reati di ricettazione, riciclaggio e detenzione abusiva di munizioni: provvidenziale l´intervento dei carabinieri di Alghero coadiuvati dai militari dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sardegna”
Alghero: Furgoni rubati e munizioni

ALGHERO - Nei giorni scorsi ad Alghero, i Carabinieri della locale Compagnia, coadiuvati dai militari dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sardegna”, hanno condotto un’operazione di polizia giudiziaria che ha portato al deferimento in stato di libertà di un uomo ritenuto responsabile dei reati di ricettazione, riciclaggio e detenzione abusiva di munizioni.

L’intervento, frutto di mirati accertamenti investigativi, si è concretizzato in una perquisizione domiciliare durante la quale i militari hanno rinvenuto vario materiale di provenienza illecita. Nello specifico, occultati in diversi punti dei terreni in uso al soggetto, sono stati individuati due furgoni asportati nell’ultima settimana nel comune di Alghero, di proprietà di imprenditori edili e navali. È stata inoltre rinvenuta un’auto di lusso, risultata asportata in Francia.

Oltre ai veicoli, i Carabinieri hanno scoperto e sottoposto a sequestro un ingente quantitativo di munizioni illegalmente detenute, nel dettaglio 97 cartucce calibro 12 e 210 cartucce calibro 22. A conclusione delle verifiche di rito, i mezzi sono stati restituiti ai legittimi proprietari, mentre il restante materiale è stato sottoposto a sequestro, a disposizione della Procura della Repubblica di Sassari che coordina e dirige le indagini.

L’operazione si inserisce nel quadro delle costanti attività di prevenzione e contrasto ai reati contro il patrimonio e in materia di armi svolte dall’Arma dei Carabinieri sul territorio, a tutela della sicurezza della collettività. Per il principio della presunzione d’innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta alle indagini sarà definitivamente accertata solo se interverrà sentenza irrevocabile di condanna.
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