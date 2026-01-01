Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCronacaCronaca › Pilastri, s´interviene ad Alghero
Cor 11:17
Pilastri, s´interviene ad Alghero
Nessuno scherzo, gli operai in servizio nel comune di Alghero intervengono per riqualificare lo storico pilastro sul litorale del Lido. Era stato il consigliere comunale Mulas a chiedere un intervento urgente
Pilastri, s´interviene ad Alghero

ALGHERO - Tutto vero. In una città dove ormai si naviga nell'emergenza nei settori delle manutenzioni ed opere pubbliche, stante le difficoltà operative che rallentano enormemente ogni intervento, gli operai in servizio nel comune di Alghero intervengono per riqualificare lo storico pilastro sul litorale del Lido: da questa mattina i lavori. Era stato il consigliere comunale Christian Mulas, presidente della Commissione Ambiente, a chiedere qualche settimana fa un intervento urgente, stante le condizioni degradate dei pilastri presenti sul litorale del Lido, risalenti tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
23/423enne ucciso nella notte a Monserrato
22/4Ruba in due negozi: incastrato dalle immagini ad Alghero
18/4Messaggi truffa: l’appello della Asl di Sassari
17/4Gioco illegale: sequestro e sanzioni nel Sassarese
17/4A Sassari incassati 2,2 milioni di multe nel 2025
16/4Colpo nella notte in piazza Santa Croce
15/4Tari a Sassari: nuova truffa viaggia con sms
15/4Donna precipita dal terzo piano a Selargius
14/4Barracelli: 70 sanzioni nel weekend
3/4Controlli nel fine settimana: ritirate 6 patenti nel Sassarese
« indietro archivio cronaca »
27 aprile
Emergenza Casa ad Alghero. «Strada già tracciata dal 2023»
27 aprile
Vela, spettacolo in mare a Fertilia
27 aprile
Villanova, il tesoro delle erbe selvatiche



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)