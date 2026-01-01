Cor 11:17 Pilastri, s´interviene ad Alghero Nessuno scherzo, gli operai in servizio nel comune di Alghero intervengono per riqualificare lo storico pilastro sul litorale del Lido. Era stato il consigliere comunale Mulas a chiedere un intervento urgente



ALGHERO - Tutto vero. In una città dove ormai si naviga nell'emergenza nei settori delle manutenzioni ed opere pubbliche, stante le difficoltà operative che rallentano enormemente ogni intervento, gli operai in servizio nel comune di Alghero intervengono per riqualificare lo storico pilastro sul litorale del Lido: da questa mattina i lavori. Era stato il consigliere comunale Christian Mulas, presidente della Commissione Ambiente, a chiedere qualche settimana fa un intervento urgente, stante le condizioni degradate dei pilastri presenti sul litorale del Lido, risalenti tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo.