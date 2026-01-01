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Cor 8:50
Disastro Dinamo, a Sassari passa Treviso
Per i veneti si tratta di un successo pesante, perché consente anche di ribaltare la differenza canestri negli scontri diretti. Le parole di coach Veljko Mrsic che si scusa con i tifosi sassaresi
Disastro Dinamo, a Sassari passa Treviso

SASSARI - «Chiedo scusa ai nostri tifosi per come abbiamo interpretato una partita così importante. Concedere 108 punti, soprattutto dopo aver detto che volevamo migliorare in difesa, non è accettabile» così nella sala stampa del PalaSerradimigni coach Veljko Mrsic e Laurynas Beliauskas hanno commentato davanti ai microfoni dei giornalisti la battuta d'arresto contro la Nutribullet Treviso.

Finale amaro a Sassari. La Nutribullet Treviso accelera negli ultimi minuti e si aggiudica la delicata sfida del PalaSerradimigni col punteggio di 108-103. Dopo un avvio contratto (subito -12), la Dinamo ha lottato e condotto per larghi tratti della sfida, arrivando a toccare anche la doppia cifra di vantaggio nella fase centrale. Pian piano, però, le energie sono venute meno (così come il reparto lunghi, azzerato dai problemi di falli), e Treviso ha piazzato l'allungo vincente. Per i veneti si tratta di un successo pesante, perché consente anche di ribaltare la differenza canestri negli scontri diretti.

Al Banco non bastano le buone prove di Marshall (21 e 6 rimbalzi), Beliauskas (17) e McGlynn (14). Dall'altra parte a fare la differenza sono stati soprattutto Croswell (24 punti) e JP Macura (23).

DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI-NUTRIBULLET TREVISO 103-108
DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI: Marshall 21 (6 reb), Buie 7, Macon 14, Zanelli 3, Seck NE, Beliauskas 17, Ceron, Vincini 9, Mezzanotte NE, Thomas 5, McGlynn 14 (5 reb), Visconti 13. Allenatore: Mrsic
NUTRIBULLET TREVISO: Cappelletti 17, Weber 12, Abdur-Rakhman 3, Croswell 24, Torresani NE, Miaschi 8, Pinkins 11, Chillo 1, Pellegrino NE, Radosevic 9, Spinazzé NE, Macura 23. Allenatore: Nicola
PARZIALI: 22-26; 59-52 (37-26); 79-76 (20-24); 103-108 (24-32)
ARBITRI: Rossi, Gonella, Valzani
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