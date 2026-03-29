Cor 8:45 Sap Alghero, stagione da incorniciare A rendere ancora più prestigiosa la stagione della Sap Alghero, arrivano anche i successi dell’Under 19 femminile con l’accesso al concentramento che si terrà dal 10 al 12 aprile nel Lazio, a Formia, a cui si aggiunge l´Under 17 Eccellenza maschile, che per il terzo anno consecutivo ha conquistato il titolo regionale



Sap Alghero, Antonello Muroni e Paolo Patta, all'indomani della nuova entusiasmante vittoria del campionato regionale femminile under 15 [



Protagoniste di questa stagione straordinaria, guidate dal Capitano Martina Peana, sono Viola Cantoni, Beatrice Fonnesu, Irene e Marta Onorati, Giulia Nieddu, Carlotta Pierangeli, Giorgia Sechi, Rebecca Urgias, Alice Zireddu, Adelaide Zoagli, Gloria Tiloca, Roberta Canu e Aurora Mura,: un gruppo unito e determinato, capace di trasformare il lavoro in risultati concreti. Determinante anche il contributo della società, da sempre impegnata nella crescita del basket giovanile. Un ruolo di primo piano è stato svolto dalle dirigenti Maria Antonietta Battaglia, Monica Casu e Patrizia Pinna, il cui lavoro costante ha sostenuto il percorso della squadra. Fondamentale, inoltre, il supporto degli sponsor e del Centro Mec, partner prezioso nello sviluppo di questo ambizioso progetto femminile.



Il titolo regionale Under 15 apre ora le porte alla fase nazionale: dal 24 al 26 aprile le atlete algheresi saranno impegnate nel Concentramento n. 8, dove affronteranno le migliori squadre italiane di categoria, in un contesto altamente competitivo e formativo. Vi prenderanno parte anche la seconda classificata della Lombardia, la prima della Sicilia e la vincente dello spareggio n.6, che vedrà affrontarsi la prima classificata del Trentino-Alto Adige e la quarta dell’Emilia-Romagna. Un appuntamento di alto livello che rappresenta un’importante vetrina e una grande opportunità per il club algherese. ALGHERO - La Scuola Addestramento Pallacanestro Alghero continua a scrivere pagine memorabili del basket giovanile sardo. «Questo risultato è il frutto del lavoro quotidiano e della dedizione delle ragazze. Hanno dimostrato una crescita continua durante tutta la stagione, affrontando ogni partita con determinazione, spirito di sacrificio e grande coesione. Non era scontato confermarsi, ma loro ci sono riuscite con carattere. Siamo orgogliosi del percorso fatto e consapevoli che ora ci attende una sfida ancora più stimolante a livello nazionale». Parole dei coachAlghero, Antonello Muroni e Paolo Patta, all'indomani della nuova entusiasmante vittoria del campionato regionale femminile under 15 [ GUARDA ].Protagoniste di questa stagione straordinaria, guidate dal Capitano Martina Peana, sono Viola Cantoni, Beatrice Fonnesu, Irene e Marta Onorati, Giulia Nieddu, Carlotta Pierangeli, Giorgia Sechi, Rebecca Urgias, Alice Zireddu, Adelaide Zoagli, Gloria Tiloca, Roberta Canu e Aurora Mura,: un gruppo unito e determinato, capace di trasformare il lavoro in risultati concreti. Determinante anche il contributo della società, da sempre impegnata nella crescita del basket giovanile. Un ruolo di primo piano è stato svolto dalle dirigenti Maria Antonietta Battaglia, Monica Casu e Patrizia Pinna, il cui lavoro costante ha sostenuto il percorso della squadra. Fondamentale, inoltre, il supporto degli sponsor e del Centro, partner prezioso nello sviluppo di questo ambizioso progetto femminile.Il titolo regionale Under 15 apre ora le porte alla fase nazionale: dal 24 al 26 aprile le atlete algheresi saranno impegnate nel Concentramento n. 8, dove affronteranno le migliori squadre italiane di categoria, in un contesto altamente competitivo e formativo. Vi prenderanno parte anche la seconda classificata della Lombardia, la prima della Sicilia e la vincente dello spareggio n.6, che vedrà affrontarsi la prima classificata del Trentino-Alto Adige e la quarta dell’Emilia-Romagna. Un appuntamento di alto livello che rappresenta un’importante vetrina e una grande opportunità per il club algherese.