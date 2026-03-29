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Cor 9:35
Basket U15, l´Alghero è campione regionale
Battendo il Gruppo Sportivo Oratorio Elmas con il punteggio di 31-26 la Scuola Addestramento Pallacanestro Alghero si aggiudica il titolo regionale nella categoria Under15 femminile
Basket <i>U15</i>, l´Alghero è campione regionale

ALGHERO - Nuova vittoria di grande prestigio per la Sap Alghero che bissa il successo di qualche settimana fa con la formazione femminile Under 17 e si aggiudica il titolo regionale nella categoria Under15 femminile. Battuta la resistenza dell'Elmas con il punteggio di 31 a 26 dopo una gara combattuta e avara di canestri. Al temine dell'incontro la premiazione alla presenza del vice presidente della FIP Sardegna Giampiero Sechi. Enorme la soddisfazione dei coach Antonello Muroni e Paolo Patta e dell'intera dirigenza della Pallacanestro Alghero. La squadra parteciperà, dal 24 al 26 aprile, al Concentramento nazionale n.8, insieme alla 2ª classificata Lombardia, la 1ª classificata Sicilia e la vincente dello spareggio n.6 tra la 1ª classificata Trentino-Alto Adige e la 4ª classificata Emilia-Romagna.

«Da parte mia, unitamente ai Consiglieri e a tutti i collaboratori del Comitato, desidero esprimere le più vive congratulazioni alla SAP Alghero per aver conquistato il prestigioso titolo regionale di basket giovanile nella categoria Under 15 femminile. Il traguardo, raggiunto al termine di una finale regionale intensa e combattuta contro la formazione dell’Elmas, premia il grande lavoro svolto dalla società catalana. Le congratulazioni vanno estese a tutte le atlete, scese in campo con determinazione e sportività, allo staff tecnico per la sapiente guida, e all’intera dirigenza societaria per l’impegno costante nella promozione del basket femminile. Un ringraziamento particolare va anche alla formazione dell’Elmas per aver onorato la finale con grande impegno e correttezza. A loro va il mio plauso per il percorso compiuto in questa stagione, con l’augurio di poter raccogliere in futuro le migliori fortune sportive. Ancora complimenti alla SAP Alghero, neo-campione regionale, per questo meritato successo» dichiara Salvatore Antonio Serra – Presidente FIP Sardegna.

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