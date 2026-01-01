Cor 15:36 Ozieri: Il Servizio farmaceutico raddoppia La Asl di Sassari, venendo incontro alle esigenze della popolazione, ha così previsto di raddoppiare l’apertura dello sportello che svolge attività di distribuzione diretta dei farmaci, dispositivi medici e alimenti a fini medici speciali a pazienti affetti da particolari e rare forme morbose



OZIERI - Da questa settimana, oltre al mercoledì, il Servizio Farmaceutico territoriale garantirà l’apertura dello sportello e la distribuzione dei farmaci anche nella giornata del giovedì. La Asl di Sassari, venendo incontro alle esigenze della popolazione, ha così previsto di raddoppiare l’apertura dello sportello che svolge attività di distribuzione diretta dei farmaci, dispositivi medici e alimenti a fini medici speciali a pazienti affetti da particolari e rare forme morbose. Ad Ozieri la Farmacia territoriale si trova presso la struttura in Regione San Nicola, Quartiere fioristico, Contatti tel. 0797853073 e-mail: farmaciaterritoriale.ozieri@aslsassari.it Orari (dal 2 aprile 2026) Il mercoledì e il giovedì, dalle ore 08.30 alle 13.00.