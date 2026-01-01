S.A. 18:59 Fondi per le azienda agricole: domande C´è tempo sino al 30 aprile il bando per la presentazione delle domande di finanziamento degli investimenti per le aziende agricole



CAGLIARI - È aperto dal 31 marzo al 30 aprile il bando per la presentazione delle domande di finanziamento degli investimenti per le aziende agricole. «Come anticipato nel mese scorso - spiega l’assessore dell’Agricoltura Francesco Agus - abbiamo accorciato i tempi e rivisto alcuni aspetti della versione del bando pubblicato a dicembre 2024 per facilitare la presentazione delle domande che, in questa fase preistruttoria, non devono essere accompagnate da elaborati progettuali esecutivi. Lo abbiamo fatto in accordo con le associazioni di categoria per mettere a disposizione dei settori produttivi quanto prima 100 milioni di euro sinora fermi nelle casse pubbliche».



L’assessore interviene sulle criticità segnalate: «La difficoltà, correttamente segnalata dagli ordini professionali, di abilitazione al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), competenza negli scorsi giorni transitata ad Argea per cause di forza maggiore, sarà risolta in breve tempo - e continua -: Su una questione voglio essere estremamente chiaro: in nessuna occasione, nemmeno in via residuale, l'aver presentato la pratica un secondo o un giorno prima costituirà una corsia premiale per le aziende. Verranno premiati i progetti e non l'affidabilità delle connessioni Internet».



Nello specifico l’assessore illustra come verranno superate alcune criticità riscontrate nello stesso bando pubblicato nella scorsa programmazione 2014-2022: «il nuovo bando assegna punteggi in base alle caratteristiche dell'azienda e del progetto presentato. Abbiamo previsto comunque una direttiva specifica per le domande con pari punteggio. Grazie alla procedura di overbooking, Argea è stata infatti autorizzata a istruire ulteriori istanze rispetto all’attuale disponibilità finanziaria del bando, così da rendere immediatamente valutabili e finanziabili tutte quelle collocate nella stessa fascia di punteggio. Inoltre, come già anticipato agli operatori del settore, verremo incontro alle attese del comparto con un aumento delle risorse messe al momento in campo senza in alcun modo prendere in considerazione scorrimenti parziali della graduatoria, ovvero che non includano intere classi di punteggio».



Per l’assessore non si tratta di mancanza di risorse quanto di tempi stretti che impongono tappe forzate al fine di scongiurare il definanziamento di risorse europee: «tutte le prossime valutazioni, tecniche e politiche, le faremo tenendo conto che mancano oramai solo 20 mesi alla conclusione della programmazione europea che finanzia il bando SRD01 e gli altri bandi per investimenti ancora da definire e che deve essere fatto necessariamente ogni sforzo possibile per garantire a tutte le aziende che partecipano a questo bando, atteso da anni, piena certezza sui tempi di istruttoria e di erogazione effettiva delle risorse».