S.A. 10:01 Idee per il centro storico: incontri a Sassari Sassari Viva, due giorni di incontri per raccontare tre anni di idee per il centro storico L’8 e il 9 aprile il Comune di Sassari traccia un bilancio insieme ai partner del progetto



SASSARI - Si chiamano azioni immateriali. Non puntano alla riqualificazione di edifici, ma investono sulla costruzione di un rinnovato senso di comunità. Non ambiscono alla rigenerazione di vie, slarghi e piazze, ma attivano i processi partecipativi attraverso cui vie, slarghi e piazze acquisiscono proprie funzioni in base a esigenze diffuse, emerse da analisi, indagini, interviste, dibattiti, confronti e altri strumenti di animazione e coinvolgimento della popolazione residente, degli operatori economici e di altri attori sociali e culturali. Azioni immateriali, appunto, ma destinate a lasciare un segno.

Si completa il percorso di Sassari Viva, progetto del Comune di Sassari finanziato dal Pinqua, il Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare, per rendere il centro storico più attrattivo e accogliente col coinvolgimento e la partecipazione di cittadine e cittadini, protagonisti delle azioni messe in campo per innescare un processo di trasformazione strutturale e di lungo periodo.

Al termine di questi tre anni – a cavallo tra l’attuale amministrazione e quella precedente, nel solco di quella continuità invocata dal sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, come «unica possibilità di far andare avanti Sassari, portando a compimento progetti di cui in certi casi si discute da trent’anni» – il settore Politiche della casa del Comune di Sassari racconta i risultati conseguiti con il supporto di Avanzi – Sostenibilità per Azioni, Fradi, Human Foundation, LandWorks e Tamalacà.



Tre anni di idee diventano comunità è il titolo dell’iniziativa che andrà in scena tra l’8 e il 9 aprile. Il quartier generale sarà la sala conferenze di largo Infermeria San Pietro, ma il primo giorno sarà l’Urban Living Lab di corso Vittorio Emanuele 155 a ospitare l’inaugurazione del progetto Museo aperto dei Candelieri, un percorso lungo le vie del centro caratterizzato da alcune opere che celebrano la Faradda, la sua storia e i suoi protagonisti. Mentre il secondo giorno piazza Santa Caterina ospiterà l’Expo delle azioni avviate, «ma che non si fermano qui, perché intendiamo proseguire il percorso avviato e raccogliere i frutti di uno sforzo collettivo che continuerà ad avere per protagonista la comunità», assicura l’assessora alle Politiche della casa, Patrizia Mercuri.

Mercoledì 8 aprile alle 16 all’Urban Living Lab sarà inaugurata la mostra delle 13 opere dedicate ai Candelieri. Sarà esposto anche il risultato dei laboratori di giochi e arredi autocostruiti realizzati con le scuole di Sassari. Alle 17.30 partirà dal Lab il tour del Museo aperto, alla scoperta delle ceramiche posizionate lungo un percorso che si snoda tra sedi dei Gremi e luoghi delle vestizioni.

Viva Sassari ha operato in questi anni su due piani: quello della coesione sociale, che si è focalizzato sull’inclusione e la partecipazione attraverso l’apertura del presidio in corso Vittorio Emanuele e il consolidamento di una rete di Centri commerciali naturali per valorizzare l’economia locale e i piccoli commercianti, e quello dell’abitare, che ha riscritto le modalità attraverso cui si è favorita la rigenerazione della comunità residente secondo nuovi modelli di gestione collaborativa di alloggi, spazi e servizi.



La sessione mattutina dei lavori del 9 aprile sarà dedicata alla coesione sociale. Alle 10 in largo Infermeria San Pietro, a introdurre i lavori saranno i saluti del sindaco Giuseppe Mascia, dell’assessora Patrizia Mercuri e del direttore generale di Palazzo Ducale, Antonio Spano, che è il responsabile dell’Unità di progetto del Pinqua. Dopo una illustrazione della piattaforma Sassari Viva e sulle azioni condotte, seguirà un focus dedicato all’Ufficio intersettoriale per la valorizzazione del commercio urbano e alla presentazione del lavoro dei tavoli tematici. Si parlerà dei Patti di collaborazione che il Comune sottoscriverà a breve con associazioni di categoria, commercianti e artigiani per mettere in piedi interventi e azioni che restituiscano al centro una centralità economica smarrita da decenni. Un ulteriore Patto di collaborazione con gli artigiani mirerà all’individuazione di spazi per laboratori rivolti alle giovani e ai giovani sassaresi, mentre l’ultimo Patto di collaborazione coinvolgerà, oltre agli stakeholder del commercio e dell’artigianato, le associazioni culturali. Obiettivo dichiarato: integrare il commercio e l’artigianato nell’offerta culturale e turistica del territorio. Alle 13 ci si sposterà da largo Infermeria San Pietro a piazza Santa Caterina per un momento di discussione aperta e di confronto informale attraverso l’esposizione di materiali divulgativi e strumenti sviluppati durante il progetto. Ci saranno stand dedicati alle varie attività.

Alle 15.30, infine, si torna in largo Infermeria San Pietro per la sessione di lavori dedicata all’abitare. Saranno presentati il business plan per l’acquisizione e la riqualificazione dei ruderi censiti, la mappatura interattiva e l’ampliamento dell’housing diffuso, la presentazione del Patto di collaborazione con i soggetti del Terzo settore che hanno aderito alla Manifestazione d’interesse per l’ideazione di un gestore sociale cooperativo e la sperimentazione delle attività di community management.