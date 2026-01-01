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Alguer.itnotiziesardegnaOpinioniLavoroPasso storico il salario minimo in Sardegna
Desirè Manca 7:51
L'opinione di Desirè Manca
Passo storico il salario minimo in Sardegna
<i>Passo storico il salario minimo in Sardegna</i>

Oggi il Consiglio Regionale della Sardegna compie un passo storico nel riconoscimento della dignità del lavoro: l’approvazione della proposta di legge sul salario minimo rappresenta un traguardo fondamentale per i lavoratori della nostra regione. In un Paese in cui troppe famiglie faticano ad arrivare a fine mese, garantire un salario equo non è solo una misura economica, ma un atto di giustizia sociale. Con questa legge, nello specifico, vengono introdotti strumenti concreti per incidere sulla qualità del lavoro nei contratti pubblici: la Regione definirà criteri chiari e vincolanti nelle gare d’appalto, valorizzando le imprese che garantiscono condizioni di lavoro adeguate, sicurezza, attenzione all’ambiente e politiche attive per l’occupazione femminile e giovanile. È prevista, infatti, una soglia minima retributiva di nove euro l’ora, insieme a meccanismi premiali per le aziende che investono nella qualità occupazionale e nella responsabilità sociale. I dati più recenti confermano segnali incoraggianti. Secondo le rilevazioni ISTAT, a partire dalla metà del 2024 e con proiezioni fino al 2025 (con dati 2026 in uscita a breve), si prevede un incremento del livello di occupazione pari al +2,6%. Un risultato significativo, considerando che da tempo la Regione non registrava una crescita di questo tipo. Non vogliamo sostenere che tutto sia perfetto, ma è chiaro che alcune misure stanno producendo effetti concreti. Il lavoro deve essere dignitoso, tutelato e remunerato in modo giusto. Con queste politiche mettiamo al centro le persone, i loro diritti e la loro dignità, perché crediamo che una società più giusta nasca dal rispetto del lavoro. Continueremo a lavorare con determinazione in questa direzione convinti che la tutela dei lavoratori e del lavoro sia il motore di una Sardegna più forte e solidale.

*l'assessora del Lavoro, Desirè Manca
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