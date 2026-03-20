Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroAmbienteViabilità › «Una nuova bretella per alleggerire il traffico»
Cor 9:57
«Una nuova bretella per alleggerire il traffico»
La proposta - facilmente realizzabile su aree attualmente libere - arriva dal presidente di "Iniziativa Alghero", Francesco Sasso: consentirebbe di alleggerire significativamente il traffico su via Aldo Moro, via degli Orti e via Galileo Galilei
«Una nuova <i>bretella</i> per alleggerire il traffico»

ALGHERO - La viabilità ad Alghero continua a rappresentare una criticità irrisolta. I collegamenti tra le diverse zone della città costringono spesso gli automobilisti a percorsi tortuosi, con evidenti rallentamenti del traffico. Una delle situazioni più problematiche riguarda l’accesso a via Don Minzoni che, anche a causa dei lavori in corso, sta evidenziando tutti i limiti della rete stradale nella zona nord. E' il presidente di "Iniziativa Alghero", Francesco Sasso, ad accendere i riflettori sulla caotica viabilità urbana.

La nuova tangenziale in fase di realizzazione - sottolinea Sasso - non sarà sufficiente a risolvere questi problemi, poiché si tratta di un’infrastruttura esterna, priva di collegamenti diretti con i quartieri cittadini. Oggi, il collegamento tra via Vittorio Emanuele e via Azuni avviene attraverso via Aldo Moro e via degli Orti, con un percorso poco lineare e rallentato dalla presenza di semafori che generano code.

La proposta prevede la realizzazione di una nuova arteria stradale rettilinea, in grado di collegare direttamente le due vie. Il tracciato si svilupperebbe su aree attualmente libere, lungo una direttrice nord-sud. Agli estremi dell’asse sono previste due rotatorie (di cui una già esistente), che consentirebbero di migliorare la fluidità del traffico, eliminare le attese ai semafori e aumentare la sicurezza stradale. «L’intervento ricade all’interno della fascia di rispetto cimiteriale. Si tratta di un’area non edificabile per i privati, ma compatibile con opere pubbliche, rendendo più semplice l’attuazione del progetto e riducendo possibili conflitti con futuri sviluppi urbanistici. La realizzazione di questa bretella consentirebbe di alleggerire significativamente il traffico su via Aldo Moro, via degli Orti e via Galileo Galilei, migliorando la circolazione nell’intero quadrante nord della città» sottolinea Francesco Sasso.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
20/3/2026
Sassari-Alghero-Aeroporto, lavori al 52%
Sopralluogo nel cantiere di completamento della Sassari-Alghero-aeroporto di Fertilia del presidente dell’ottava commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera, Mauro Rotelli, con assessore regionale dei Lavori pubblici
20/3/2026
Ecoparking per i parcheggi di Bosa
Firmato il contratto triennale, ad aprile al via il servizio dei parcheggi a pagamento. La prossima settimana tecnici e operai della società saranno a Bosa per l’installazione dei parcometri
13/3Viabilità allo sfascio ad Alghero: ritardi
11/3«Pasqua alle porte e strade indecenti»
9/3Arst: modifiche viabilità ad Alghero
9/3Via le auto dallo Scalo Tarantiello
5/3A Sassari progetto per la sicurezza stradale
18/2Da oggi la task-force contro buche e crateri
16/2Incuria, ecco Via Sant´Erasmo
9/2Frana sulla strada tra Alghero e Villanova
5/2Ecco le strisce pedonali creative
2/2«Viale I° Maggio, l´asfalto dura sei mesi»
« indietro archivio viabilità »
21 marzo
Arresto a Porto Torres: 368 grammi di metanfetamina
22 marzo
Alguerunway, 500 atleti in pista
22 marzo
Lido, pilastri storici a rischio crollo



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)