S.A. 11:00 Donna precipita dal terzo piano a Selargius La donna di 66 anni di origine romene sarebbe caduta dalla terrazza di una abitazione e al momento sono al vaglio dei carabinieri tutte le ipotesi, compresa quella dell´omicidio. Indagano i carabinieri



CAGLIARI - Una donna di 66 anni di origini romene è stata trovata morta durante la notte in via Logudoro a Selargius. La donna sarebbe caduta dalla terrazza di una abitazione e al momento sono al vaglio dei carabinieri tutte le ipotesi, compresa quella dell'omicidio. A dare l'allarme è stato un anziano di 88 anni proprietario dell'immobile in cui la donna era ospite da qualche tempo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i militari dell'Arma.