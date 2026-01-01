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S.A. 11:00
Donna precipita dal terzo piano a Selargius
La donna di 66 anni di origine romene sarebbe caduta dalla terrazza di una abitazione e al momento sono al vaglio dei carabinieri tutte le ipotesi, compresa quella dell´omicidio. Indagano i carabinieri
Donna precipita dal terzo piano a Selargius

CAGLIARI - Una donna di 66 anni di origini romene è stata trovata morta durante la notte in via Logudoro a Selargius. La donna sarebbe caduta dalla terrazza di una abitazione e al momento sono al vaglio dei carabinieri tutte le ipotesi, compresa quella dell'omicidio. A dare l'allarme è stato un anziano di 88 anni proprietario dell'immobile in cui la donna era ospite da qualche tempo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i militari dell'Arma.
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