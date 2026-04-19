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S.A. 9:03
Ad Alghero un concerto per il Jazz Day Unesco
Giovedì 30 aprile, per il suo secondo appuntamento, JazzAlguer celebra la giornata mondiale proclamata dall’Unesco. Al Poco Loco “The Spirit of Jazz: Barend Middelhoff and Friends”
Ad Alghero un concerto per il Jazz Day Unesco

ALGHERO - Anche nel 2026 JazzAlguer celebra l’International Jazz Day nella data mondiale del 30 Aprile. Sarà sempre il Poco Loco, a partire dalle 22.00, ad ospitare il secondo appuntamento della rassegna: sul palco del locale di via Gramsci, “The Spirit of Jazz: Barend Middelhoff and Friends.
Barend Middelhoff è un sassofonista tenore olandese, noto per un approccio al jazz che fonde la grande tradizione del bebop con una sensibilità melodica moderna e raffinata. Middelhoff si distingue per un suono caldo, robusto e lirico. Il suo stile richiama i grandi maestri del sassofono tenore (come Dexter Gordon o Stan Getz), ma viene filtrato attraverso una visione europea contemporanea. La sua musica è centrata sul senso della melodia e su un'impeccabile padronanza dell'armonia.

Il sassofonista sarà accompagnato per il primo set da ospiti di rilievo della scena musicale sarda per aprire poi nello spirito dell’International Jazz Day una jam session aperta a tutti i musicisti presenti con reinterpretazioni dei grandi classici della storia del jazz. La nona edizione di JazzAlguer è promossa dall’associazione culturale Bayou Club Events, con il contributo dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della RAS - Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna, della Fondazione Alghero Alghero Turismo e della Camera di Commercio IAA di Sassari nell’ambito del bando Salude & Trigu. Con il patrocinio del Comune di Alghero. La Rassegna è nel circuito nazionale di ItaliaJazz.
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