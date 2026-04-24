Cor 10:28 Andrej Shaklev ai Mercoledì del Conservatorio Un programma di straordinaria intensità guiderà il pubblico della sala Sassu: Il 29 aprile un intenso programma con musiche di Bach, Chopin e Rachmaninov. L’ingresso al concerto è gratuito



SASSARI - Un programma di straordinaria intensità guiderà il pubblico della sala Sassu, mercoledì 29 aprile alle 19, in un affascinante percorso musicale che attraversa epoche e stili, dal Barocco al pieno Romanticismo fino alle tensioni del Novecento. Bach, Chopin e Rachmaninov saranno protagonisti nel concerto del pianista Andrej Shaklev, docente del Canepa, inserito nella rassegna "I mercoledì del Conservatorio". La serata sarà aperta dall’esecuzione di Ich ruf zu, Herr Jesu Christ, preludio-corale scritto per organo tra il 1713 e il 1717 da Johann Sebastian Bach e trascritto per pianoforte da Ferruccio Busoni sul finire dell’Ottocento. Il cuore del programma è dedicato a Fryderyk Chopin, con le Quattro mazurke op. 24 del 1835, nelle quali il compositore polacco trasfigura le danze popolari della sua terra in miniature poetiche ricche di sfumature armoniche e ritmiche.



Seguono, ancora di Chopin, le quattro Ballate (op. 23, 38, 47, 52), capolavori assoluti del repertorio pianistico composti tra il 1835 e il 1842, che si muovono tra lirismo, dramma e virtuosismo, in una costante tensione tra emozione e tecnica. A chiudere il programma sarà la Sonata n. 2 in si bemolle minore di Sergej Rachmaninov, eseguita per la prima volta nel 1913 e poi rivista, con alcune modifiche e il taglio di circa 120 battute, nel 1931. Seppur semplificata e con alcuni passaggi virtuosistici in meno, la Sonata n. 2 resta un’opera di grande complessità esecutiva.



Andrej Shaklev, pianista di origine macedone, attualmente insegna al Conservatorio di Sassari. Terminati gli studi a Trieste e Imola, all'Università di Vienna MDW, Salisburgo Mozarteum e Royal College of Music di Londra è stato supportato dalla Fondazione Kathleen Foreman Casali e dalla Williamson Foundation for Music. I suoi insegnanti sono stati Teresa Trevisan, Boris Petrushansky, Jan Jiracek Von Arnim, Dorian Leljak e Klaus Kaufmann. È vincitore di molti concorsi internazionali come Ohrid Pearls in Macedonia, 88 Keys in Spagna, World Piano Meeting in Portogallo, Cervignano, Spoleto, Villa Franca, Villa Oliva. Ha tenuto recital da solista in Italia, Macedonia, Croazia, Slovenia, Ungheria, Austria, Germania e si è esibito con l’Orquestra Filarmonia Das Beiras a Coimbra in Portogallo. L’ingresso al concerto è gratuito.