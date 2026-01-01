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S.A. 11:12
Pioggia di medaglie per i karateka algheresi a Oristano
La Why Company Martial Gym Alghero ha fatto competere 17 atleti dagli 8 anni agli over 60 raggiungendo obbiettivi eccellenti: i risultati
Pioggia di medaglie per i karateka algheresi a Oristano

ORISTANO - Si è svolto ad Oristano il trofeo internazionale di karate con rappresentative provenienti dalla Polonia, dalla Germania, dal Lazio e da tutta la Sardegna. Ospite d'onore il campione del mondo Stefano Maniscalco. La Why Company Martial Gym Alghero ha fatto competere 17 atleti dagli 8 anni agli over 60 raggiungendo obbiettivi eccellenti. Medaglie d'oro a Paddeu Francesco, Panzalis Beatrice, Demaio Nicola, Terzolo Alessandra, Annese Davide e Porcu Ilenia. Medaglie d argento
a Monti Marta, Nurra Lucia, Pinna Omar, Contu Antonio. Medaglie di bronzo ad Ara Francesca, Steinger Daisy e Bilardi Nicole. «Una grande performance di una società che sta crescendo sia di elementi che di risultati. Che vede anche i genitori attivarsi seguendo corsi per accompagnatori e presidenti di giuria, ed essere sempre più coinvolti nella passione dei figli» le parole della società. Prossimo ed ultimo impegno sportivo per il primo semestre 2026, il campionato regionale Csen il 7 giugno a Uri, valevole come qualificazione nazionale.
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