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S.A. 15:27
Dynamica Karate brilla a Rimini
Pioggia di medaglie per la Dynamica al Campionato Nazionale svoltosi a Rimini il 2 e 3 maggio. Tutti i risultati dei giovani atleti algheresi
Dynamica Karate brilla a Rimini

ALGHERO - Lo scorso weekend del 2 e 3 maggio, il litorale romagnolo non è stato solo meta di turisti, ma il teatro di una straordinaria impresa sportiva firmata Dynamica Sporting Club Alghero.
La compagine catalana, unica rappresentativa sarda presente ai Campionati Nazionali di Karate, ha lasciato il segno nelle specialità Kumite (combatimento), portando a casa un botino di ben
5 podi su 10 atleti partecipanti. Un successo di squadra sotto la guida del Maestro Sanna.
Gli atleti guidati con maestria dal 6° Dan Giovanni Sanna, la cui esperienza è stata fondamentale per gestire la pressione di una competizione di cosi alto livello. La prestazione della Dynamica è stata talmente incisiva da ricevere i complimenti ufficiali del Presidente della Federazione Nazionale, che ha lodato l'eccellente preparazione tecnica e l'agonismo dimostrato sul tatami.

Il settore del Kumite è stato il vero fiore allocchiello della trasferta, con risultati che proiettano i giovani karateka algheresi ai vertici nazionali, i protagonisti sul podio: Medaglia d'Oro per Elias Artissunch (Cat. Mini Cadetto 45 kg) e per la giovanissima Giada Bazzano (Cat. Children 35 kg), entrambi campioni nazionali nelle rispettive categorie; medaglia d'Argento per Emanuele Bazzano (Cat. Children 30 kg); medaglia di Bronzo: Terzo posto conquistato con grinta da Mattia Nuvoli (Cat. Children 40 kg) e dall'esperto Luca Senes nella categoria Seniores 60 kg. Orgoglio e determinazione nonostante non siano riusciti a salire sul podio, hanno sfiorato l’impresa classificandosi al 4° e 5° posto gli atleti Matteo Bazzano, Valerio Sanna, Christian Simula, Samuele Piras e Davide Bazzano, in un campionato Nazionale caratterizzato da un altissimo livello tecnico, i loro piazzamenti confermano la solidità di tutto il gruppo. La squadra è rientrata ad Alghero carica di entusiasmo e già proiettata verso il prossimo obiettivo: la competizione regionale di Karate che si terrà a Villacidro la prima settimana di giugno.
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