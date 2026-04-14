S.A. 11:00 A Sassari incassati 2,2 milioni di multe nel 2025 Guardando alla graduatoria regionale dei comuni capoluogo di provincia, al primo posto si posiziona Cagliari (7,1 milioni di euro), seguita da Sassari (2,2 milioni) e Oristano (1,1 milioni)



SASSARI - Sassari, nel 2025, ha incassato quasi 647mila euro in multe e sanzioni a carico degli automobilisti per violazioni delle norme del Codice della Strada; il dato emerge dall’analisi realizzata da Facile.it sui dati del Siope. Guardando alla graduatoria regionale dei comuni capoluogo di provincia, al primo posto si posiziona Cagliari (7,1 milioni di euro), seguita da Sassari (2,2 milioni) e Oristano (1,1 milioni). Chiudono la classifica regionale i comuni di Nuoro (647mila euro) e Carbonia, che ha incassato 242mila euro. Complessivamente, nel 2025, i comuni capoluogo sardi analizzati hanno incassato oltre 11,2 milioni di euro, importo in aumento del 50% se confrontato con quello del 2024.



Se invece degli importi totali si analizza il valore pro capite, calcolato come rapporto tra proventi e residenti, al primo posto si posiziona sempre Cagliari, con 48 euro; seguono Oristano (36 euro) e Nuoro (19 euro). A Sassari la multa pro capite è stata pari a 18 euro. Guardando ai comuni con meno di 5.000 residenti, in vetta alla classifica si posiziona Monastir (CA), che a fronte di 4.718 abitanti incassa oltre 2,9 milioni di euro; seguono nella top 3 Villasimius (CA), 3.721 abitanti e quasi 428mila euro incassati, e Castiadas (CA), 1.707 residenti e poco meno di 308mila euro di incassi. Parziali buone notizie sul fronte dell'RC Auto: secondo l'osservatorio di Facile.it in un anno i premi medi in Sardegna sono rimasti stabili.