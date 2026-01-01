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Cor 15:06
Fedez per la festa di Saccargia
Ufficializzato il programma completo dei festeggiamenti in onore della Santissima Trinità e della Madonna di Saccargia 2026, che animeranno Codrongianos, dal 28 maggio al 1° giugno con un calendario ricco di appuntamenti religiosi, culturali e musicali
Fedez per la festa di Saccargia

CODRONGIANOS - È stato ufficializzato il programma completo dei festeggiamenti in onore della Santissima Trinità e della Madonna di Saccargia 2026, che animeranno Codrongianos, dal 28 maggio al 1° giugno con un calendario ricco di appuntamenti religiosi, culturali e musicali. Tra gli appuntamenti più attesi di questo vasto cartellone, i concerti dei due artisti di rilievo nazionale: Fabrizio Moro, in programma venerdì 29 maggio alle ore 22.00 nel Parco di Saccargia con il live “Non ho paura di niente – 2026”, e Fedez, che salirà sul palco sabato 30 maggio alle ore 22.00, preceduto dal preshow firmato Sgribaz/Streetsmart.
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