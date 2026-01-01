Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroSpettacoloConcerti › Lirica estiva al Forte della Maddalena
Cor 17:05
Lirica estiva al Forte della Maddalena
Nasce l´Alghero Festival firmato dall’Ente de Carolis di Sassari negli spazi appena riqualificati del centro storico: 4 serate, Elisir d’amore di Gaetano Donizetti (3 e 5 luglio) e Pagliacci (17-19 luglio) di Ruggero Leoncavallo, tutti gli spettacoli inizieranno alle 22
Lirica estiva al Forte della Maddalena

ALGHERO - Arriva la conferma. Il Forte della Maddalena di Alghero, recentemente restaurato nella prima parte, sarà dato in concessione all'Ente De Carolis per l'estate 2026: «In questo contesto l’Ente ha programmato la stagione lirica 2026 – dichiara il direttore artistico Alberto Gazale - confermando il potenziamento della lirica d’estate con la realizzazione dell’Alghero Festival cartellone di grandi eventi che rafforzerà il ruolo della città metropolitana di Sassari come polo culturale ed economico del centro-nord Sardegna.

Il primo tassello di questo importante progetto legato allo sviluppo culturale e turistico è il neonato Alghero Festival che debutterà a luglio proponendo nel cuore storico della città, il suggestivo Forte della Maddalena, due opere amatissime dal pubblico entrambi nuovi allestimenti del de Carolis: Elisir d’amore di Gaetano Donizetti (3 e 5 luglio) e Pagliacci (17-19 luglio) di Ruggero Leoncavallo, tutti gli spettacoli inizieranno alle 22. A curare la regia di entrambe le opere sarà il direttore artistico del de Carolis Alberto Gazale, a dirigere l’Orchestra del de Carolis in Elisir d’amore sarà Zu Zhong, salirà sul podio invece per Pagliacci Daniele Agiman. Il Coro del de Carolis sarà diretto da Francesca Tosi, il Coro delle Voci Bianche da Salvatore Rizzu.

«La Regione Sardegna individua nei festival culturali – prosegue Gazale - uno strumento strategico per la promozione turistica, la diffusione delle identità locali e lo sviluppo delle economie creative. Secondo le linee regionali dedicate ai grandi eventi e ai festival identitari, la cultura rappresenta infatti un vero investimento territoriale, capace di generare indotto economico, nuove opportunità professionali e maggiore attrattività internazionale. In questo contesto si colloca l’Alghero Festival, che rafforza il ruolo del territorio sassarese come polo culturale e turistico del centro-nord Sardegna, contribuendo a costruire una programmazione stabile e riconoscibile nel panorama nazionale».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
27/4Enzo Avitabile chiude JazzOp
29/4La musica entra in corsia all´Aou di Sassari
27/4Andrej Shaklev ai Mercoledì del Conservatorio
24/4Al Conservatorio Piero Rotolo e il Talos Quintet
22/4La Big Band sarda incontra Enzo Avitabile
22/4Ad Alghero un concerto per il Jazz Day Unesco
22/4Doppio anniversario per Estudi Polifònic 2026
22/4Omaggio a Chet Baker a Cagliari e Sassari
20/4In sala Sassu il Low Light Quartet
19/4Alghero: la musica ponte fra culture
« indietro archivio concerti »
5 maggio
Winter 2027, Ryanair sblocca Alghero
5 maggio
Alleanza municipalista contro il Governo
5 maggio
«Preoccupazione per l´impianto». Città Metropolitana assente



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)