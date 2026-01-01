Cor 17:05 Lirica estiva al Forte della Maddalena Nasce l´Alghero Festival firmato dall’Ente de Carolis di Sassari negli spazi appena riqualificati del centro storico: 4 serate, Elisir d’amore di Gaetano Donizetti (3 e 5 luglio) e Pagliacci (17-19 luglio) di Ruggero Leoncavallo, tutti gli spettacoli inizieranno alle 22



ALGHERO - Arriva la conferma. Il Forte della Maddalena di Alghero, recentemente restaurato nella prima parte, sarà dato in concessione all'Ente De Carolis per l'estate 2026: «In questo contesto l’Ente ha programmato la stagione lirica 2026 – dichiara il direttore artistico Alberto Gazale - confermando il potenziamento della lirica d’estate con la realizzazione dell’Alghero Festival cartellone di grandi eventi che rafforzerà il ruolo della città metropolitana di Sassari come polo culturale ed economico del centro-nord Sardegna.



Il primo tassello di questo importante progetto legato allo sviluppo culturale e turistico è il neonato Alghero Festival che debutterà a luglio proponendo nel cuore storico della città, il suggestivo Forte della Maddalena, due opere amatissime dal pubblico entrambi nuovi allestimenti del de Carolis: Elisir d’amore di Gaetano Donizetti (3 e 5 luglio) e Pagliacci (17-19 luglio) di Ruggero Leoncavallo, tutti gli spettacoli inizieranno alle 22. A curare la regia di entrambe le opere sarà il direttore artistico del de Carolis Alberto Gazale, a dirigere l’Orchestra del de Carolis in Elisir d’amore sarà Zu Zhong, salirà sul podio invece per Pagliacci Daniele Agiman. Il Coro del de Carolis sarà diretto da Francesca Tosi, il Coro delle Voci Bianche da Salvatore Rizzu.



«La Regione Sardegna individua nei festival culturali – prosegue Gazale - uno strumento strategico per la promozione turistica, la diffusione delle identità locali e lo sviluppo delle economie creative. Secondo le linee regionali dedicate ai grandi eventi e ai festival identitari, la cultura rappresenta infatti un vero investimento territoriale, capace di generare indotto economico, nuove opportunità professionali e maggiore attrattività internazionale. In questo contesto si colloca l’Alghero Festival, che rafforza il ruolo del territorio sassarese come polo culturale e turistico del centro-nord Sardegna, contribuendo a costruire una programmazione stabile e riconoscibile nel panorama nazionale».