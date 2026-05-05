S.A. 11:09 Lo Teatrì ospita Moretti e Dünen Sabato 9 maggio al teatro Lo Teatrì il concerto dei due artisti con il loro nuovo album “Anima Vibrante”: un dialogo musicale che intreccerà l’arpa elettrica di Moretti agli strumenti mediorientali suonati da Dünen



ALGHERO - La musica dal vivo torna protagonista ad Alghero, con una nuova tappa del “Festival Animas, Radici e Futuro 2026”. Sabato 9 maggio alle ore 20, presso il teatro Lo Teatrì, Raoul Moretti e Mübin Dünen si esibiranno con il loro nuovo album “Anima Vibrante”. Nella calda e intima atmosfera del locale situato in via Manzoni 85, i due artisti porteranno sul palco sonorità e linguaggi differenti, in un dialogo musicale che intreccerà l’arpa elettrica di Moretti agli strumenti mediorientali suonati da Dünen, tra cui santur, cura, duduk e nay.



L’appuntamento conferma la volontà del Festival Animas, Radici e Futuro - ideato e organizzato dall’ex voce dei Tazenda Beppe Dettori e da Sa Perbeke Associazione Culturale Musicale - di animare il territorio con proposte culturali di qualità, in cui la canzone d’autore incontra le sonorità della world music. Il concerto si terrà in uno spazio che negli ultimi anni si è affermato come punto di riferimento per la scena culturale cittadina, capace di ospitare eventi che privilegiano la vicinanza tra artisti e spettatori. Tra i partner a sostegno del festival e dell’evento figurano l’Associazione Lo Teatrì, il Comune di Alghero, la Fondazione di Sardegna, Salude e Trigu, la Camera di Commercio di Sassari e Grimaldi Sardegna.