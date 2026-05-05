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S.A. 15:11
Jazzalguer: 15 concerti in 7 mesi
Nel cartellone figurano grandi nomi della musica italiana a partire dai Musici di Francesco Guccini, Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, Gegè Telesforo, Nino Buonocore in versione jazz
<i>Jazzalguer</i>: 15 concerti in 7 mesi

ALGHERO - JazzAlguer è pronta a regalare di nuovo grande musica, emozioni e vibrazioni. La nona edizione dell’attesa rassegna, ormai appuntamento atteso, offrirà un calendario ricco di date e artisti. 15 concerti spalmati in 7 mesi tra le location del Poco Loco, de Lo Quarter, della suggestiva cornice del Nuraghe Palmavera, alle quali si aggiungono le sperimentate location della scorsa edizione come le Tenute Sella&Mosca, la Cantina Santa Maria La Palma, l’agriturismo I Vigneti. Novità per questo 2026 l’appuntamento in riva al mare con un concerto a Le Ninfe, Pineta Mugoni.

La direzione, come da sei anni a questa parte, è affidata a Massimo Russino che ha concepito un programma che mette in primo piano la diversificazione dell’offerta artistico musicale, proseguendo il proficuo rapporto con la scena jazz di New York con artisti internazionali del calibro di Jesse Davis, Nick Hempton, Emily Braden e Tardo Hammer. Nel cartellone figurano grandi nomi della musica italiana a partire dai Musici di Francesco Guccini, Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, Gegè Telesforo, Nino Buonocore in versione jazz. La voce calda e potente di Karima. Si prosegue anche con il coinvolgimento dei talenti “made in” Sardegna. Non solo concerti tot court ma anche spazio per altre discipline artistiche come la narrazione e il cinema. Dopo le prime due date, il 10 aprile con il concerto di apertura del sassofonista Jesse Davis e la celebrazione, lo scorso 30 Aprile, dell’International Jazz Day con protagonista Barend Middelhoff and friends entrambe al Poco Loco, nelle prossime settimane proseguirà il ricco programma.
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