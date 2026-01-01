S.A. 12:19 Ai Concerti di Primavera il talento di Fabian Egger Il 12 maggio il giovane flautista vincitore del Premio Kobe 2025. Al concerto di martedì il giovane talento sarà accompagnato al pianoforte da Fabio Moi, concertista e docente del Conservatorio sassarese



SASSARI - Si annuncia come imperdibile il prossimo appuntamento dei Concerti di primavera, la rassegna cameristica organizzata a Sassari dall’Associazione culturale Ellipsis. Martedì 12 maggio alle 20.30 la sala Sassu del Conservatorio Canepa ospiterà il giovane talento Fabian Johannes Egger, 19 anni, vincitore nel 2025 del Premio Kobe, il principale concorso mondiale per flautisti che si tiene in Giappone ogni quattro anni. Fabian Egger, di origine tedesca, aveva già conquistato il prestigioso Premio Aeolus in Germania nel 2024. Al concerto di martedì il giovane talento sarà accompagnato al pianoforte da Fabio Moi, concertista e docente del Conservatorio sassarese. Il programma attraversa repertori, suggestioni letterarie e virtuosismo strumentale, dal lirismo romantico di Schubert alla dimensione fiabesca e contemporanea dello stesso Egger, dalla narrazione musicale di Reinecke fino alla spettacolarità virtuosistica di Taffanel.



Saranno infatti eseguiti Trockene Blumen, variazioni sul Lied D. 802, op. post. 160 di Franz Schubert, Leben ist nicht genug di Fabian Johannes Egger, composizione ispirata a una storia di Hans Christian Andersen, la Sonata Undine op. 167 di Carl Reinecke, una delle pagine più amate del repertorio romantico per flauto e pianoforte e, infine, una Fantasia sui temi del Franco Cacciatore di Carl Maria von Weber. Ammesso a 10 anni al Leopold Mozart Institut, al Mozarteum di Salisburgo, Fabian Egger studia all’Università di Musica di Monaco, dove nel 2023 intraprende il percorso di laurea triennale. È vincitore di numerosi concorsi nazionali e internazionali. Per quattro volte, unico caso in assoluto, ha vinto il Premio Nazionale tedesco nella categoria Jugend Musiziert con il massimo punteggio. Nel settembre 2025 ha vinto il primo premio al concorso flautistico più celebre al mondo, il Kobe, mentre l’anno precedente era diventato il primo partecipante nella storia dell’Aeolus Wind Competition di Düsseldorf a vincere tutti e tre i premi in palio: primo premio, premio del pubblico e premio per la migliore interpretazione di un brano contemporaneo, con una sua composizione originale. Si è aggiudicato il terzo posto al concorso televisivo Eurovision Young Musician e ha ricevuto il VP Bank Opus Award in Liechtenstein.



È borsista della Fondazione tedesca per la vita musicale, dell’Accademia internazionale di musica del Liechtenstein, della Società Mozart di Dortmund, della Fondazione Jütting, della Fondazione accademica nazionale tedesca e, dalla stagione 2025/26, della Fondazione Villa Musica Renania-Palatinato. Si è esibito come solista con l’Orchestra da Camera di Ginevra, le Orchestre della Radio Ceca e Norvegese, l’Orchestra da Camera Amadeus della Radio Polacca e diverse orchestre professionali in Germania. Nel 2023 è stato membro della Concertgebouw Orkest. La rassegna è organizzata con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Sardegna, Fondazione di Sardegna e Comune di Sassari e in collaborazione col Conservatorio Canepa.