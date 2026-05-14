S.A. 9:05 Festival delle Bellezze fa tappa ad Anghelu Ruju Prosegue l’avvicinamento all’avvio ufficiale della nona edizione della rassegna. L’appuntamento di oggi è inserito tra gli eventi di Monumenti Aperti. La Corale Studentesca Città di Sassari eseguirà “Cantigos Pro sa Jana”, tra colonne sonore e canti della tradizione sarda



ALGHERO - Oggi, sabato 16 maggio con inizio alle 17.30, nella necropoli di Anghelu Ruju ad Alghero il Festival delle Bellezze propone “Cantigos Pro sa Jana”, terza anteprima della nona edizione della rassegna ideata e diretta dal maestro Vincenzo Cossu. Il concerto costituisce uno degli eventi speciali organizzati per Monumenti Aperti, manifestazione giunta alla XXX edizione a livello regionale e alla 24ª per la città catalana. Nell’occasione la Corale Studentesca Città di Sassari sarà ospite della Cooperativa SILT che gestisce il sito di Anghelu Ruju e che guiderà i visitatori alla scoperta di uno dei complessi funerari più estesi e meglio conservati dell’intera Sardegna preistorica. La necropoli occupa un ruolo di grande importanza nel panorama del patrimonio archeologico sardo. Con le sue 39 tombe meglio conosciute come “domus de janas”, è attualmente il complesso funerario costituito da grotticelle artificiali scavate nella roccia di epoca preistorica più grande della Sardegna e del bacino del Mediterraneo occidentale. Per le sue peculiarità è entrato di diritto tra i siti che nel luglio 2025 hanno ottenuto il riconoscimento Unesco di Bene dell’umanità. Le visite per Monumenti Aperti sono previste dalle 10 alle 19.



I giovani della Corale Studentesca Città di Sassari, diretti come sempre da Vincenzo Cossu, saranno protagonisti di un viaggio musicale che spazierà dalle colonne sonore di celebri film al vocal pop e alla tradizione sarda. Ad accompagnare il coro ci sarà il pianoforte di Carlo Morittu. Ingresso libero.

La serata è promossa con il sostegno della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio di Sassari e Nuoro e con il patrocinio della Fondazione Alghero e del Comune di Alghero. Presenta Manuela Muzzu. Media Partner: Sardinian Life - ISO IMAGE - SARdies. Fonica e service audio: Marco Pinna e Nova Euphonia. Supporto logistico: Pierpaolo Lubinu. Foto: Vanni Azzu. Social management: Stefano Cherchi, Anita Saba, Matteo Foddai. Staff accoglienza: Bruno Piu & Mario Conconi. Green Partner Grimaldi Lines. Il Festival, organizzato dall’Insieme Vocale Nova Euphonia con la direzione artistica di Vincenzo Cossu, ha il sostegno e il contributo della Fondazione di Sardegna. Anche per il 2026, per il quinto anno consecutivo, la rassegna è inserita nel network Salude&Trigu della Camera di commercio di Sassari, che mette insieme i principali eventi del nord Sardegna con la finalità di promuovere il territorio in ambito culturale e turistico. Confermata la Green partnership con Grimaldi Lines.



Il Festival delle Bellezze, organizzato dall’Associazione culturale-musicale Insieme Vocale Nova Euphonìa, nasce nel 2018 su iniziativa del maestro Vincenzo Cossu e nel corso degli anni ha ospitato artisti come Gavino Murgia, Franca Masu, i Tazenda, i Tenores di Bitti, Ilaria Porceddu, Piero Marras, i Tenores di Neoneli, i Bertas, Mosè Concas e molti altri. La manifestazione ha costruito una rete di collaborazioni tra alcune delle realtà più dinamiche del panorama culturale isolano avendo come protagonisti non solo musicisti ma anche ballerini, attori, scrittori, performer, esponenti del mondo delle arti figurative e dell’artigianato. Uno degli scopi della rassegna è contribuire a dare un impulso all‘economia locale sia attraverso il coinvolgimento di maestranze locali per l‘allestimento degli eventi sia tramite accordi di partenariato con albergatori, ristoratori, esercenti e artigiani del territorio con l’obiettivo di attrarre il pubblico locale e di intercettare il flusso turistico durante il periodo di svolgimento del Festival.