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Il libro di Luciano Deriu ad Alghero
Insieme all’autore interverranno l’editore, l’architetto Giovanni Oliva e il documentarista Roberto Barbieri, in un incontro dedicato a un’opera che intreccia memoria personale, racconto collettivo e riflessione sul tempo vissuto. Appuntamento sabato 20 giugno
Il libro di Luciano Deriu ad Alghero

ALGHERO - Nuovo appuntamento con la cultura e la narrativa ad Alghero. Sabato 20 giugno 2026, alle ore 19.00, nella Sala Congressi del Complesso Monumentale di San Francesco, sarà presentato il volume "Il paese più vicino al cuore. Autobiografia di una generazione" di Luciano Deriu, pubblicato da Edicions de l’Alguer. Insieme all’autore interverranno l’editore, l’architetto Giovanni Oliva e il documentarista Roberto Barbieri, in un incontro dedicato a un’opera che intreccia memoria personale, racconto collettivo e riflessione sul tempo vissuto.

Il testo è una raccolta di racconti che, pur nella loro varietà di ambientazioni e situazioni, sono legati da un filo comune: il sogno di felicità di una generazione, quella della giovinezza dell’autore e dei suoi contemporanei. Un percorso narrativo che attraversa luoghi lontani e vicini, reali e interiori, da Alghero a Oliena, da una singolare Africa attraversata dalla musica rock fino a una remota spiaggia cubana, senza dimenticare quei paesaggi dell’anima che restano impressi nella memoria e nel cuore. Con uno sguardo insieme ironico e affettuoso, Luciano Deriu racconta esperienze, aspirazioni e illusioni di una generazione che, pur senza cambiare il mondo, ha lasciato tracce significative nella società e nella cultura del proprio tempo. I racconti sono accompagnati dai disegni dello stesso autore, che contribuiscono a rendere ancora più personale e suggestiva la narrazione.

Luciano Deriu, insegnante di storia nei licei per molti anni, avrebbe voluto essere un viaggiatore a tempo pieno. I numerosi viaggi compiuti nel corso della vita gli hanno consentito di conoscere e amare città e civiltà di tutto il mondo, senza mai perdere il legame profondo con Alghero, la città alla quale ha dedicato gran parte della sua produzione editoriale. Anche in questa nuova pubblicazione Alghero occupa un posto centrale, accanto ad altri luoghi che hanno segnato il percorso umano e culturale dell’autore. Un libro a metà strada tra autobiografia, memoria collettiva e racconto storico, che trova naturale collocazione nel catalogo di un editore profondamente legato alla realtà culturale della città.

Nella foto: Luciano Deriu
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