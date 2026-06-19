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S.A. 10:04
Nadeesha Uyangoda apre il festival Dall’altra parte del mare
Il festival letterario Dall’Altra Parte del Mare costruisce una parte significativa del suo programma, accogliendo ad Alghero una tra le più autorevoli e riconoscibili della narrativa contemporanea internazionale: Nadeesha Uyangoda, fresca vincitrice del prestigioso Premio Campiello opera prima. Appuntamento sabato 20 giugno
Nadeesha Uyangoda apre il festival Dall’altra parte del mare

ALGHERO - Ci sono libri che attraversano confini geografici e altri che attraversano quelli interiori. Romanzi che interrogano le origini, i legami familiari, le assenze e ciò che continua a vivere dentro le persone quando tutto sembra distante. Lungo questa traiettoria il festival letterario Dall’Altra Parte del Mare costruisce una parte significativa del suo programma, accogliendo ad Alghero una tra le più autorevoli e riconoscibili della narrativa contemporanea internazionale: Nadeesha Uyangoda, fresca vincitrice del prestigioso Premio Campiello opera prima. Nella Notte dei lettori il viaggio prende forma nella dimensione condivisa della lettura: Nadeesha Uyangoda, scrittrice tra le voci più rilevanti del dibattito contemporaneo, dialogherà con Paola Cadeddu, letture a cura di lettrici e lettori del gruppo Roxane (sabato 20 giugno, ore 20 scuola Sacro Cuore di Alghero) per presentare Acqua sporca, pubblicato da Einaudi. Un romanzo che attraversa Sri Lanka e Italia, passato e presente, mettendo al centro una famiglia frammentata da migrazioni, povertà, desideri incompiuti e identità sospese.

Dopo trent’anni trascorsi in Italia, Neela sceglie di tornare in Sri Lanka. Una decisione che muove correnti profonde dentro la sua famiglia, facendo riemergere inquietudini antiche, ferite mai risolte e tensioni che attraversano le generazioni. Intorno a lei si muovono le vite della sorella Himali, del marito emigrato e scomparso, della più giovane Pavitra e di Ayesha, figlia di Neela, bloccata a Milano in una precarietà esistenziale ed economica che sembra non lasciare appigli. Con una scrittura intensa e stratificata, Uyangoda costruisce un romanzo che parla di appartenenza, diaspora e disillusione, ma anche della possibilità di riconoscersi dentro storie spezzate. Torna così ad Alghero il festival letterario Dall’altra parte del mare – dal 25 al 28 giugno 2026, immaginato e curato dall’Associazione Itinerandia – 4 giornate per tracciare le "mappe per il futuro" (tema dell’edizione 2026) grazie proprio ai libri, strumenti per orientarsi nei tempi (mai così) complessi che attraversiamo. Non semplici racconti quindi, ma chiavi di lettura utili a costruire visioni prospettiche.

Dall’altra parte del mare – direzione artistica Elia Cossu e Maria Luisa Perazzona – è festival ideato e realizzato a cura dell’Associazione Itinerandia in collaborazione con Cyrano Libri Vino e Svago, con il patrocinio e sostegno di Regione Sardegna, Comune di Alghero, Fondazione Alghero e progetto Salude & Trigu della Camera di Commercio di Sassari. Illustrazione Toni Demuro. Ancora una volta il mare non è distanza. È profondità. Uno spazio di navigazione da attraversare, di memoria e trasformazione che Dall’Altra Parte del Mare continua a esplorare grazie alle voci della letteratura contemporanea internazionale. Nadeesha Uyangoda è una scrittrice italofona nata in Sri Lanka. È autrice de L’unica persona nera nella stanza (66thand2nd, 2021), vincitore del Premio Sila nella sezione "Economia e Società" e del Premio Rapallo Speciale "Anna Maria Ortese", e di Corpi che contano (66thand2nd, 2024). Per Einaudi ha pubblicato Acqua sporca (2025). Ideatrice del podcast Sulla Razza(Juventus/OnePodcast), collabora con media italiani e internazionali e cura la rubrica "Il libro" della rivista Internazionale.
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