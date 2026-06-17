S.A. 19:28 Ad Alghero incontri con la Parent coach Due appuntamenti dedicati all’autostima, alla comunicazione e alla possibilità di guardarsi e incontrarsi con maggiore gentilezza, attraverso strumenti e riflessioni utili per chi educa e accompagna i percorsi di crescita



ALGHERO - Due giorni con Sara Ghirelli ad Alghero: autostima, ascolto e comunicazione non violenta Il Circolo culturale Micromeria e la Libreria Il Labirinto ospitano Sara Ghirelli, educatrice, supervisora educativa, parent coach e autrice, da anni impegnata nell’accompagnare bambini, famiglie, insegnanti ed educatori nei percorsi di crescita, relazione e ascolto. Due appuntamenti dedicati all’autostima, alla comunicazione e alla possibilità di guardarsi e incontrarsi con maggiore gentilezza, attraverso strumenti e riflessioni utili per chi educa e accompagna i percorsi di crescita. Giovedì 25 giugno alle ore 18.00, presso la Libreria Il Labirinto Mondadori, è in programma il primo incontro, dedicato alla presentazione del libro illustrato Le sette storie dell’autostima, una raccolta di sette racconti che, attraverso situazioni quotidiane e personaggi realistici, affrontano il tema dell’autostima con delicatezza e semplicità.



A partire dai contenuti del libro, l’incontro si svilupperà in un dialogo aperto con l’autrice, tra storie, esperienze e riflessioni condivise. Le narrazioni raccontano insicurezze, senso di colpa e la fatica di sentirsi "abbastanza", ma anche la possibilità di imparare a guardarsi con maggiore gentilezza e comprensione. Un invito rivolto a bambine e bambini, ma anche a genitori, insegnanti, educatrici ed educatori, per leggere insieme le difficoltà come occasioni di crescita e scoperta di sé.



Venerdì 26 giugno, dalle 18.00 alle 20.00, presso Lo Teatrì – Circolo Micromeria, è in programma il workshop teorico-pratico "Bambini e adulti nella relazione educativa. Emozioni e sguardi tra scuola e famiglia", secondo incontro del percorso, rivolto a genitori, insegnanti ed educatori. Nella quotidianità educativa, emozioni, parole e sguardi contribuiscono a costruire il legame tra bambini e adulti, chiamando tutti i protagonisti della relazione a mettersi in gioco. L’incontro offre uno spazio condiviso di riflessione sulle dinamiche educative e sul ruolo degli adulti nel sostenere la crescita emotiva dei bambini. Attraverso momenti di confronto e attività pratiche, si approfondirà come accompagnare i bambini nei momenti di fatica emotiva e nella gestione dei conflitti tra pari, esplorando modalità comunicative capaci di favorire ascolto, collaborazione e connessioni autentiche.