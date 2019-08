Condividi | Red 16:39 Attorno alle 13.15, un incendio è divampato nella borgata di Santa Maria la Palma. Pronto l´intervento dei Vigili del fuoco di Alghero, che sono giunti sul posto con un´autobotte ed un pick up. Al lavoro da terra, si è unito anche un elicottero, che ha contribuito a far spegnere le fiamme attorno alle 15 Incendio a Zirra: interviene l´elicottero



ALGHERO – Attorno alle 13.15, un incendio è divampato in località Zirra, nella borgata di Santa Maria la Palma. Pronto l'intervento dei Vigili del fuoco di Alghero, che sono giunti sul posto con un'autobotte ed un pick up.



Al lavoro da terra, si è unito anche un elicottero, che ha contribuito a far spegnere le fiamme attorno alle 15. Non è ancora stato chiarito cosa abbia scatenato il rogo, fortunatamente subito contenuto. ALGHERO – Attorno alle 13.15, un incendio è divampato in località Zirra, nella borgata di Santa Maria la Palma. Pronto l'intervento dei Vigili del fuoco di Alghero, che sono giunti sul posto con un'autobotte ed un pick up.Al lavoro da terra, si è unito anche un elicottero, che ha contribuito a far spegnere le fiamme attorno alle 15. Non è ancora stato chiarito cosa abbia scatenato il rogo, fortunatamente subito contenuto.