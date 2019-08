Condividi | M.P. 21:53 Le feste inizieranno giovedì 29 agosto 2019, alle ore 19.30, nella sala conferenze del Parco Nazionale dell’Asinara a Porto Torres, dove, per il ciclo “Poesia als Parcs”, si terrà un recital di poesie in lingua catalana Poesia als Parcs: recital di poesie al Parco Asinara:



PORTO TORRES: L’Obra Cultural de l’Alguer organizza, in collaborazione con la Diputació di Barcellona, il Parco Nazionale dell’Asinara e il Parco Regionale di Porto Conte, le tradizionali “Festes del 31 de Agost”. Le feste inizieranno giovedì 29 agosto 2019, alle ore 19.30, nella sala conferenze del Parco Nazionale dell’Asinara a Porto Torres, dove, per il ciclo “Poesia als Parcs”, si terrà un recital di poesie in lingua catalana a cura di Miriam Cano e Martí Sales.



A seguire la manifestazione continuerà in lingua sardo/italiana a cura di Sergio Garau Roberto Demontis, Giovanni Salis, Alessandro Doro, Maria Sedda, Giovanni Oliva e Ignazio Chessa che, attraverso la poesia, ricorderanno la figura di Gigi Pittalis, uno dei promotori dell'istituzione del Parco dell'Asinara, amante della musica e della poesia.