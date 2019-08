Condividi | Cor 9:13 Sono i dati del mese di luglio sui tre aeroporti della Sardegna. Ottimo il trend di Elmas e Alghero. Olbia si conferma super nei mesi estivi con 604mila transiti Cagliari +8%, Alghero +7%, Olbia +2%



ALGHERO - Dati positivi per i tre aeroporti sardi. Tutti col segno positivo gli scali di Cagliari, Olbia e Alghero nel mese di luglio 2019. Cagliari +8,1%, Alghero +7,5%, Olbia +2,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.



Nonostante l'incremento minore, è proprio l'aeroporto Costa Smeralda, come tradizione ormai, a confermarsi il primo scalo sardo estivo. Se Cagliari chiude il mese di luglio con 588.547 transiti totali, Olbia fa 604.051 passeggeri nello stesso periodo.



205.289 i passeggeri sul Riviera del corallo (Alghero). 124.139 quelli sulle direttrici nazionali, 80.011 gli internazionali. Ma ad Alghero tutte le attese sono già per la stagione invernale, in attesa di quel rilancio ancora fermo a Cagliari, su cui mancherebbe la firma dei competenti assessorati regionali