4 dirigenti ad Alghero: ecco gli incarichi

9:51 Cadeddu sblocca la Fondazione. Dipendenti e coop, c´è la firma In attesa di concorsi e gara, Massimo Cadeddu non aspetta oltre, firma sostituendosi al direttore (ancora vacante) e sbocca la situazione: proroga per tutti i contratti di lavoro a tempo dei dipendenti della Fondazione Alghero e per le cooperative che gestiscono importanti servizi turistici