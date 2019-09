Condividi | Red 23:04 Oggi, dieci roghi hanno visto all´opera gli uomini del Corpo forestale di vigilanza ambientale in tutta la Sardegna. Di questi, uno ha richiesto l’intervento dei mezzi aerei leggeri della Forestale, in località Bruncu Friarosu, nelle campagne di Villanovafranca Incendio nel Cagliaritano: elicotteri in azione



VILLANOVAFRANCA – Oggi (sabato), dieci incendi hanno visto all'opera gli uomini del Corpo forestale di vigilanza ambientale in tutta la Sardegna. Di questi, uno ha richiesto l’intervento dei mezzi aerei leggeri della Forestale, in località Bruncu Friarosu, nelle campagne di Villanovafranca.



Sul posto sono intervenuti due mezzi aerei leggeri del Corpo Forestale, un elicottero proveniente dalla base di Villasalto ed un'altro da Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla pattuglia della Forestale della Stazione di Barumini, coadiuvata dagli elitrasportati, da una squadra di Forestas ed una di volontari.



L’incendio ha bruciato una superficie non particolarmente estesa ricoperta da pascoli nudi. Il forte vento di maestrale ha reso difficili le operazioni di spegnimento, che si sono comunque concluse alle 17. VILLANOVAFRANCA – Oggi (sabato), dieci incendi hanno visto all'opera gli uomini del Corpo forestale di vigilanza ambientale in tutta la Sardegna. Di questi, uno ha richiesto l’intervento dei mezzi aerei leggeri della Forestale, in località Bruncu Friarosu, nelle campagne di Villanovafranca.Sul posto sono intervenuti due mezzi aerei leggeri del Corpo Forestale, un elicottero proveniente dalla base di Villasalto ed un'altro da Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla pattuglia della Forestale della Stazione di Barumini, coadiuvata dagli elitrasportati, da una squadra di Forestas ed una di volontari.L’incendio ha bruciato una superficie non particolarmente estesa ricoperta da pascoli nudi. Il forte vento di maestrale ha reso difficili le operazioni di spegnimento, che si sono comunque concluse alle 17.