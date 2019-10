Condividi | Red 19:01 Domenica di fuoco nell´Isola. Fortunatamente, il Corpo forestale ha dovuto far intervenire i suoi mezzi aerei in solo tre casi, nelle campagne di Bottida, di Romana e di Budoni Ventisei incendi in tutta la Sardegna



CAGLIARI - Domenica di fuoco in Sardegna, con ventisei incendi che hanno ferito il territorio regionale. Fortunatamente, il Corpo forestale ha dovuto far intervenire i suoi mezzi aerei in solo tre casi, nelle campagne di Bottida, di Romana e di Budoni.



Il primo rogo è divampato nell'agro di Bottida, in località Sa Pedra Lada dove, alle 12.05, è intervenuto un elicottero proveniente dalla base della Forestale di Anela. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Bono del Corpo forestale. L’incendio ha bruciato una superficie molto contenuta, inferiore ai 2mila metriquadri, di macchia e pascolo alberato. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 13.25.



Il secondo rogo si è registrato nelle campagne di Romana, in località Santu Lussurgiu, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base della Forestale di Bosa. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Villanova Monteleone del Corpo forestale che, coadiuvata dagli elitrasportati, ha richiesto il supporto di due squadre di Forestas. L’incendio, guidato e favorito dal vento, ha interessato 4ettari di pascolo nudo misto a macchia mediterranea, le operazioni di spegnimento da parte del mezzo aereo si sono protratte fino alle 15.15.



Il terzo rogo si è sviluppato in località M.Rena, nelle campagne di Budoni, dove sono intervenuti, pochi minuti dopo le 13.30, prima un elicottero proveniente dalla base della Forestale di Alà dei Sardi e poi quello della base di Anela. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Siniscola del Corpo forestale. L'incendio ha bruciato una superficie totale di circa 10ettari tra coltivi e macchia alta. Le operazioni di spegnimento, rese difficoltose dal vento e dall'assenza di viabilità, sono durate circa cinque ore, poichè è stata data priorità a mettere in sicurezza le abitazioni. L'ultimo mezzo aereo ha terminato il suo intervento e lasciato la zona alle 18.15.