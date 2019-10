Condividi | Red 13:19 Tre spettacoli in tre sere consecutive, da giovedì a sabato. Si parte il 31 ottobre, con l´Halloween party e poi, due concerti: il primo novembre i Senza base ed il 2 i Blackout Musica: il Miramare si fa in tre



ALGHERO - Il Miramare si fa in tre per il proprio pubblico: tre spettacoli in tre giorni consecutivi. Giovedì 31 ottobre, dopo il grande successo dell’anno scorso, tornerà l’Halloween party della Riviera del corallo; venerdì 1 novembre, spazio ai Senza Base in concerto, e sabato 2 il palco ospiterà il live dei BlackOut.



È solo alla seconda edizione, ma l’Halloween party del Miramare ha tutte le carte in regola per diventare uno degli eventi invernali più apprezzati dagli algheresi. La ricetta del successo è tanto semplice quanto vincente: un dj set da urlo e la mescita di cocktail speciali a tema. In consolle, per la prima volta nel locale notturno di Piazza Sulis, Claudio Lombardo, selecter algherese classe ‘94 che, nonostante la giovane età, ha alle spalle numerosi eventi in tutta la Sardegna.



Il giorno dopo, si rimettono nei flycase i giradischi e si tolgono dalla custodia le chitarre elettriche per il concerto dei Senza base. La storica band sassarese tornerà ad esibirsi nella Riviera del corallo e lo farà con uno show collaudato, capace di coinvolgere ogni tipo di pubblico grazie ad un repertorio abilmente costruito con sonorità, che spaziano dal pop al rock’n’roll, dal latin alla dance.



A chiudere la tre giorni di eventi, il live dei BlackOut, il progetto musicale del cantante Fabrizio Sanna. Sanna è una delle voci più importanti del panorama pop in Sardegna, vanta numerosi premi e riconoscimenti tra cui il terzo posto assoluto alla 57esima edizione del Festival di Castrocaro. Con lui sul palco di Piazza Sulis tre musicisti professionisti del calibro di Bachisio Ulgheri alla chitarra, Federico Canu batteria e Lello Fois basso e tastiera. I BlackOut portano in scena uno spettacolo di altissima qualità sonora e, allo stesso tempo, capace di essere apprezzato da chiunque. Tutti a tre gli eventi in programma al live club Miramare sono ad ingresso gratuito.



