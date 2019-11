Condividi | Cor 11:00 Dopo Mahmoud, i Subonica e Lorenzo Jovanotti potrebbe essere la volta di Elisa. Per il capodanno 2019-2020 contatti ben avviati per riportare la cantante nella città di Olbia in occasione della festa di fine anno Elisa verso il Capodanno di Olbia



OLBIA - Bocche cucite ad Olbia ma i ben informati sono pronti a scommettere. Per il capodanno 2019-2020 contatti ben avviati per riportare Elisa in Sardegna in occasione della grande festa di fine anno.



Quasi certamente sarà proprio la star triestina amata in tutta Italia la stella del molo Brin. Dopo i straordinari successi di Mahmoud, dei Subonica e Lorenzo Jovanotti, infatti, l'Amministrazione ha tutta l'intenzione di mantenere lo scettro di città del divertimento, conteso lo scorso anno proprio col super Capodanno della Riviera del Corallo, capace di offrire la doppia festa del 30 e 31 dicembre, firmata dalla Fura dels Baus e il Dj Time.



