Tortolì: raid incendiario nella notte

TORTOLI' – Nella notte tra sabato e domenica, a Tortolì, ignoti hanno incendiato l'autovettura del comandante della Stazione dei Carabinieri e di un imprenditore. Di questi gravi fatti si discuterà nel prossimo Consiglio comunale ogliastrino.



Il sindaco Massimo Cannas, a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità, ha espresso piena solidarietà al comandante, il maresciallo Marcello Cangelosi: «Ferma è la condanna per il gravissimo episodio ai danni di un uomo di Stato, in servizio da tanti anni nella nostra città, dove ha intessuto rapporti di stima con tutti, assicurando legalità e sicurezza nel nostro territorio, conquistando la fiducia dei nostri concittadini. Sempre a disposizione in particolare delle fasce più deboli della popolazione e dei giovani».



«Al maresciallo Cangelosi e alla sua famiglia tutta la vicinanza e il rammarico per questo atto inqualificabile e inspiegabile, così lontano dai sani principi che regolano la nostra comunità. Grande amarezza per un altro grave episodio perpetrato nella notte ai danni dell'auto di un imprenditore a cui va tutta la vicinanza e la solidarietà degli amministratori», ha concluso il primo cittadino.