Condividi | Red 17:21 Nel fine settimana, in programma alcuni appuntamenti per festeggiare la Santa Patrona della musica. Sabato sera, al Teatro Civico, il concerto della Banda musicale “Antonio Dalerci”. Domenica mattina, processione per le vie del centro storico e Santa Messa in Cattedrale Alghero festeggia Santa Cecilia



ALGHERO – Nel fine settimana, Alghero festeggerà Santa Cecilia, la Patrona della musica. Sabato 23 novembre, alle 20.15,il Teatro Civico ospiterà il concerto dell'Orchestra di fiati della Banda musicale “Antonio Dalerci”, diretta da Francesco Saiu. L'ingresso è libero.



Domenica 24, doppio appuntamenti. Alle 9.30, inizierà la processione lungo le vie del centro storico, con la collaborazione del Gruppo parrocchiale di San Francesco. Si partirà e si ritornerà nella Cattedrale di Santa Maria.



Sempre nella Cattedrale, alle 10.30, monsignor Angelo Cocco celebrerà la Santa Messa, animata dalla "Schola cantorum Pietro Allori", diretta da Alessio Manca. La manifestazione è organizzata dall'Associazione Banda musicale Antonio Dalerci-Città di Alghero, in collaborazione con la Fondazione Alghero e con l'Assessorato comunale alla Cultura.