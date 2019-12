Condividi | Red 11:13 L’Unità operativa complessa per la promozione della salute del Dipartimento di Prevenzione dell’Assl Sassari propone un nuovo appuntamento con il corso informativo e divulgativo sui corretti stili di vita. Articolato in tre lezioni di due ore ciascuna, gli incontri si svolgeranno nella sala conferenze del Centro culturale San Francesco, domani, giovedì 12 e martedì 17 dicembre, alle 16 Corretti stili di vita: corso ad Ozieri



OZIERI - L’Unità operativa complessa per la promozione della salute del Dipartimento di Prevenzione dell’Assl Sassari propone un nuovo appuntamento con il corso informativo e divulgativo sui corretti stili di vita. Articolato in tre lezioni di due ore ciascuna, gli incontri si svolgeranno ad Ozieri, nella sala conferenze del Centro culturale San Francesco, domani, martedì 10, giovedì 12 e martedì 17 dicembre, alle 16.



Il corso è gratuito, non richiede alcuna iscrizione ed è rivolto a tutte le persone interessate ad approfondire le tematiche che ruotano attorno alla prevenzione ed ai corretti stili di vita. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Ozieri. Domani, si analizzeranno gli aspetti primari che caratterizzano la menopausa, dai sintomi al coinvolgimento psicologico. Giovedì, si approfondiranno i vantaggi di una partecipazione costante alle campagne di screening oncologici. Martedì 17, si parlerà dell’importanza di un corretto e sano stile di vita, con particolare attenzione agli aspetti alimentari, cardiologici e all'attività fisica.



Il corso prevede il contributo di cinque professionisti dell'Assl Sassari: il responsabile della Medicina dello sport e specialista in cardiologia e sanità pubblica Antonio Ornano, le specialiste in ginecologia e ostetricia dell'Unità operativa per la promozione della salute Marcella Fenu e Donatella Moroso, la psicologa del Consultorio familiare Cristina Pazzona e la gastroenterologa dell'Unità operativa per la promozione della salute Alba Bertoncelli. Per ulteriori informazioni, è possibile telefonare al numero 079/2062624 o ionviare una e-mail all'indirizzo web marcellaeleonora.fenu@atssardegna.it.