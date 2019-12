Condividi | Red 14:32 «Chiediamo al presidente del Consiglio di convocare il Consiglio prima di Natale o anche durante le festività natalizie, mettendo la discussione sulla sanità come primo punto all’Od, in modo che il sindaco possa riferire in aula per spiegare quali siano le scelte che si stanno facendo in Regione e per capire quali azioni si vogliano intraprendere per garantire il diritto dei cittadini del nostro territorio di curarsi in Alghero», propongono gli esponenti dell´Opposizione consiliare «Sanità ad Alghero, urgente discuterne in Consiglio»



ALGHERO - «Nel mese di ottobre abbiamo depositato una mozione sulla situazione della sanità in Alghero che però, al momento, non è stata ancora discussa in Consiglio». L'opposizione consiliare nella massima assise cittadina non ci sta e suona la sveglia, puntando l'attenzione su un argomento fondamentale per la città e tutto il territorio.



I rappresentanti di Per Alghero, Partito democratico, Futuro comune, Movimento 5 stelle e Sinistra in Comune vogliono velocizzare la discussione in Aula, alla ricerca di una soluzione. Una soluzione condivisa, che vada nel solco della manifestazione congiunta tenutasi due settimane fa e che ha visto tutte le forze politiche cittadine manifestare compatte davanti all'Ospedale Marino



«Considerato il peggiorare della situazione, che ha portato anche ad una partecipata raccolta firme in città (legata alla situazione dell'ospedale Marino e di tutta la sanità cittadina) – propongono i consiglieri d'Opposizione - chiediamo al presidente del Consiglio di convocare il Consiglio prima di Natale o anche durante le festività natalizie (temi fondamentali come la sanità non vanno certo in vacanza...), mettendo la discussione sulla sanità come primo punto all'Ordine del giorno, in modo che il sindaco possa riferire in aula per spiegare quali siano le scelte che si stanno facendo in Regione e per capire quali azioni si vogliano intraprendere per garantire il diritto dei cittadini del nostro territorio di curarsi in Alghero». I cittadini attendono risposte e soluzioni.