Per il Consiglio la sanità non è priorità

ALGHERO - Anno nuovo, problemi vecchi. Sotto l'albero di Natale, infatti, poche sorprese per gli algheresi, ancor meno per quelli alle prese con i disservizi generati da un sistema sanitario decisamente lontano dalle esigenze dei territori e troppo spesso inadeguato ai bisogni dei cittadini. Ne è un esempio proprio Alghero: nonostante gli evidenti problemi, per il Consiglio comunale la sanità non è una priorità. Strano a dirsi, ma è proprio quello che succede in Via Columbano.



Se poi ci si mette anche a disquisire se portare o meno la discussione sulle drammatiche condizioni in cui versano i nosocomi dell'Algherese in aula consiliare, il danno è pressoché servito. La discussione sulla mozione che avrebbe dovuto impegnare il sindaco a rivendicare un diritto alle cure e stabilire forme di coinvolgimento adeguate alla drammaticità del momento - compreso il mantenimento dell'Ospedale Marino a struttura sanitaria - viene infatti rimandata (per la seconda volta nel giro di una settimana) a data da destinarsi.



Per volere dei consiglieri di Forza Italia, Noi Con Alghero, Udc, Riformatori, Psd’Az, Fratelli d’Italia e Gruppo Misto, infatti, il punto all'Ordine del giorno slitta con puntualità sul fondo dell'elenco in discussione. Tanto che la discussione non è mai arrivata. Difficile capire adesso se e quando l'argomento verrà trattato, la speranza è che, con il nuovo anno, anche la situazione possa veramente migliorare. Una cosa è certa: gli algheresi sono un anno più vecchi, situazione che spesso coincide con una maggiore necessità di cure. In questa paradossale situazione, probabilmente, non rimane che sperare.



