Si brinda al 2020: tutte le piazze

SASSARI - La star Elisa al Molo Brin di Olbia, l'istrionico Vinicio Capossela in Piazza Yenne a Cagliari (previsti concerti anche in altre due piazze del centro), Marracash ad Arzachena, Boomdabash e Alien Cut a Castelsardo, Le Vibrazioni a San Teodoro, Tazenda, Bertas ed Enzo Mugoni a Sassari, Emis Killa, Roy Paci e DJ M20 nel porto turistico di Alghero. Sono queste le principali piazze in Sardegna dove brindare con la musica al 2020. C'è poi il Capodanno nel cuore della Barbagia con eventi programmati nelle piazze di Bitti (Etnikantaro e Terraemares), Dorgali (MP4 band, Dj Set e fuochi d'artificio) e Belvì (Roosters). Per l'Ogliastra c'è invece Tortolì che propone la musica di Giuliano Marongiu, Incantos, Laura Spano e Lucia Budroni. Festa anche ad Oristano con Iknos, Grande Baboomba e Domani smetto. E poi da segnalare l'evento organizzato a Monserrato coi "Non Soul Funky" e lo Zoo di 105.