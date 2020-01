Cor 12:00 La TUI Blue Baia di Conte di Alghero ricerca per la stagione turistica 2020 diverse figure per il reparto bar, ristorante e cucina. Per tutti gli interessati è possibile inviare le proprie candidature Tui, il Baia di Conte cerca dipendenti



Come candidarsi. Per avere la possibilità di lavorare in un contesto multinazionale, dinamico e con sicure opportunità di crescita è possibile inviare la propria candidatura, col curriculum allegato, all'indirizzo mail unico hhrr.resort@gmail.com. ALGHERO - Per tutti gli interessati è richiesto un ottimo inglese ed una esperienza pluriennale in resort di grandi dimensioni. Ancora: una spiccata capacità di lavorare in team, professionalità, positività, dinamicità e attitudine al problem solving.La TUI Blue Baia di Conte di Alghero ricerca per la stagione turistica 2020 diverse figure professionali. Si va dal reparto bar al ristorante e cucina.Come candidarsi. Per avere la possibilità di lavorare in un contesto multinazionale, dinamico e con sicure opportunità di crescita è possibile inviare la propria candidatura, col curriculum allegato, all'indirizzo mail unico hhrr.resort@gmail.com.