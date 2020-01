Antonio Burruni 10:27 Domenica mattina, le ragazze di capitan Giancarlo Di Meo ospiteranno il Tc Porto Torres nel match valido per il tabellone finale del Campionato Invernale femminile di Seconda serie. In palio, la promozione nella categoria superiore Tennis: play-off per il Tc Alghero



ALGHERO – Tutto pronto per i play-off del Campionato Invernale di tennis a squadre. Domani, domenica 26 gennaio, alle 9, il Tc Alghero ospiterà il Tc Porto Torres per il match valido per il Tabellone finale di Seconda serie.



In palio, un posto nella categoria superiore. Capitan Giancarlo Di Meo ha convocato Claudia Bardino, Marta Cau, Martina Ingrao ed Anastasia Ogno.



