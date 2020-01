Antonio Burruni 9:32 Si stoppa dopo sei partite la serie positiva della compagine algherese, che nel match valido per la terza giornata della Fase ad orologio del campionato regionale di serie B di pallacanestro femminile cede 63-58 sul parquet dello Spirito sportivo. Sfida emozionante nella palestra di Via degli stendardi, con continui ribaltamenti di fronte Basket: Mercede ko a Cagliari



ALGHERO - Mercede ko a Cagliari. Si stoppa dopo sei partite la serie positiva della compagine algherese, che nel match valido per la terza giornata della Fase ad orologio del campionato regionale di serie B di pallacanestro femminile cede 63-58 sul parquet dello Spirito sportivo.



Sfida emozionante nella palestra di Via degli stendardi, con continui ribaltamenti di fronte. E' la Mercede, in formazione rimaneggiata, a trovarsi avanti alla prima sirena (9-14). Ma le padrone di casa non ci stanno e mettono il naso avanti a metà gara (27-26 all'intervallo). Al rientro dall'intervallo lungo la musica non cambia, regna l'equilibrio, ed alla terza sirena sono le algheresi a portarsi sul +1 (45-46). Nel quarto decisivo, le ragazze di coach Sussarellu producono il massimo sforzo, fino a festeggiare la vittoria finale.



Top scorer del match Loi, autrice di 15punti ed una locale in doppia cifra. Tra le ospiti, ci sono i 13punti a testa di Asia Kaleva e Giada Zidda. Si è rivista sulla panchina algherese Ivona Kozhobashiovska, non ancora pronta all'agonismo dopo il lungo infortunio che le ha fatto saltare tutta la prima parte della stagione.



SPIRITO SPORTIVO CAGLIARI-MERCEDE ALGHERO 63-58:

SPIRITO SPORTIVO CAGLIARI: Hallqvist 8, Mellino 4, Formisano, Passaretti, Astero Concu 8, Melini 8, Matta 8, Loi 15, Palmas 9, Canalis 3. Coach Sabrina Sussarellu.

MERCEDE ALGHERO: Kaleva 13, Spiga 9, Corbia 8, Zidda 13, Kozhobashiovska, Masnata 7, Usai, Monti, Milia 3, Obinu 5. Coach Manuela Monticelli.

