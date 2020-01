Red 19:16 Nell´Aula Maria Lai, il rettore dell´Ateneo inaugurerà il corso, di durata annuale, che forma esperti nel settore dell´ideazione, dell´elaborazione, della valutazione, del monitoraggio e della rendicontazione di progetti a valere su strumenti finanziari comunitari. Saranno presenti alla cerimonia anche il direttore generale dell´Aspal Massimo Temussi ed il capo della rappresentanza in italia della Commissione europea Vito Borrelli Master Progettazione europea: inaugurazione



CAGLIARI - Sarà inaugurato venerdì 31 gennaio, alle 11, nell’Aula Maria Lai della Facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche dell’Università degli studi di Cagliari, in Via Nicolodi 102, il Master in Progettazione europea. Si tratta di uno dei pochi master universitari italiani in Progettazione europea e, per la prima volta in Sardegna, permetterà l’ottenimento di un titolo di secondo livello in questa disciplina.



Obiettivo del Master, giunto alla sesta edizione e di durata annuale, è fornire agli allievi le principali nozioni in tema di istituzioni europee e di politiche comunitarie, nonché le basi conoscitive e pratiche per la professionalizzazione nel settore dell’ideazione, dell’elaborazione, della valutazione, del monitoraggio e della rendicontazione di progetti a valere su strumenti finanziari comunitari.



Alla cerimonia, interverranno il rettore dell'Ateneo cagliaritano Maria Del Zompo, il direttore generale dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro Massimo Temussi ed il capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea Vito Borrelli, ai quali si uniranno i saluti del presidente della Facoltà e direttore del Master Stefano Usai e della direttrice del Centro ricerche economiche nord sud) Emanuela Marrocu. L’uditorio presente alla cerimonia di apertura del Master sarà composto prevalentemente dai docenti dell’Ateneo di Cagliari, dai professionisti del settore, docenti esterni e partner del Mape e dagli studenti. Inoltre, l’invito a partecipare è esteso a quanti siano interessato ai temi della Progettazione europea.



