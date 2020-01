Conoci rafforza lo staff con Petulà e Lombardo

Cor 19:21 Dal 1 febbraio 2020 Matteo Lombardo e Gianfranco Petulą entrano a far parte dell'ufficio a supporto del sindaco di Alghero ed affiancano il segretario particolare ed il portavoce Conoci rafforza lo staff con Petulą e Lombardo



ALGHERO - Nuove nomine (art. 90 del D.Lgs. 267/2000) a Porta Terra e ufficio di supporto all'organo di vertice che cresce considerevolmente. Con proprio decreto, Mario Conoci rafforza il suo staff.



Dal 1 febbraio 2020 saranno Matteo Lombardo e Gianfranco Petulą ad entrare a far parte dell'ufficio a supporto del sindaco di Alghero. Attivate tutte le procedure per la stipula dei contratti fino alla scadenza del mandato sindacale.



Il primo si occuperą della comunicazione sul sito istituzionale dell’Ente, sulla rete ed in particolare sui social network, mentre il secondo curerą i rapporti con il Consiglio Comunale, il Presidente, le Commissioni e tra essi, la Giunta e lo stesso Sindaco. Entrambi affiancheranno il segretario particolare Fabio Mura ed il portavoce Giovanni Chessa.



