Fontane d´Italia: annullo filatelico ad Alghero

ALGHERO – Domani, venerdì 31 gennaio, Poste Italiane attiverà ad Alghero un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura "Fontane D'Italia". Nell'occasione, dalle 10 alle 12, sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate nello sportello filatelico dell'ufficio postale di Alghero Centro, in Via Carducci 35. In questa sede, sarà anche disponibile la cartolina dedicata al tema, sulla quale sarà possibile apporre un francobollo a scelta.