Tennis: il Tc Alghero insegue il titolo

Antonio Burruni 21:07



ALGHERO – E' tempo di finale. Domani, domenica 2 febbraio, alle 9.30, il Tc Alghero ospiterà le sassaresi dell'Ipertennis nel match che consegnerà il titolo di Seconda serie del Campionato Invernale di tennis femminile a squadre..



Le due compagini hanno già conquistato la promozione nella categoria superiore per il prossimo anno. Capitan Giancarlo Di Meo si conferma, convocando Claudia Bardino, Marta Cau, Martina Ingrao ed Anastasia Ogno. Come consuetudine, l'ingresso per vedere la sfida in programma sui campi in green set dell'impianto di Maria Pia è gratuito.